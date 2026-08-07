Poruszenie po słowach Tomasza Fornala. Szybka reakcja ministerstwa! Koledzy w szoku

- Przy okazji zwracam się do ministerstwa... - zaapelował Tomasz Fornal po powrocie polskich siatkarzy z Ligi Narodów.

Prośba siatkarza dotyczyła braku klimatyzacji w COS Zakopane, gdzie Biało-Czerwoni będą przygotowywać się do wrześniowych mistrzostw Europy.

- Wyzwanie przyjęte! - poinformowało ministerstwo sportu, prezentując efekty w zakopiańskim ośrodku.

Tomasz Fornal po wygraniu Ligi Narodów poruszył ministerstwo. "Wyzwanie przyjęte"

Powrót polskich siatkarzy z Chin po Lidze Narodów opóźnił się o 24 godziny, ale nie przeszkodziło to Tomaszowi Fornalowi skraść show w swoim stylu. W przeszłości po sukcesach apelował m.in. o pomoc w przeprowadzce do szefa InPostu, a tym razem zwrócił się w imieniu całej drużyny do ministerstwa sportu. Już w poniedziałek (10 sierpnia) reprezentanci Polski stawią się w Zakopanem, gdzie w Centralnym Ośrodku Sportu rozpoczną przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy, będących w tym sezonie docelową imprezą. Fornal postanowił wykorzystać okazję, aby zaapelować o... brakującą w pokojach klimatyzację, a jego prośba z przymrużeniem oka szybko wywołała reakcję.

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- Przy okazji zwracam się do ministerstwa, bo niedługo rozpoczynamy przygotowania do ME w Zakopanem, a tam nie ma klimatyzacji w pokojach. Może udałoby się coś z tym zrobić? Bylibyśmy wdzięczni - rzucił Fornal na konferencji po wylądowaniu w środę rano w Polsce.

Już w czwartek ministerstwo sportu oficjalnie odpowiedziało na jego apel, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie pokoju w COS Zakopane z założoną klimatyzacją! "Tomku Fornalu, wyzwanie przyjęte! Jesteśmy gotowi" - potwierdził sportowy resort.

Dziękujemy, po Mistrzostwach Europy też zapraszam na konferencję! - zareagował Fornal, zapowiadając zapewne kolejną prośbę. Jak mówił dziennikarzom po powrocie z Chin, "jak jest w drużynie, zawsze będzie o coś prośba jeśli wygrywamy".

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Błyskawiczna interwencja ministerstwa na prośbę siatkarza wywołała reakcje także w środowisku. "Whaaaaaaaat" - nie dowierzał kontuzjowany Jakub Kochanowski. "Tomek Fornal, sprawa jest. Mam drogę do zrobienia! Radom, Okrężna. Wiesz co robić" - śmiał się były siatkarz Wojciech Żaliński, który zakończył karierę.

Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki/ Instagram Ministerstwo reaguje na prośbę Tomasza Fornala