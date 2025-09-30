Nietypowy problem Tomasza Fornala po powrocie do Polski. Zwrócił się do szefa InPostu!

Tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy to kolejna impreza, z której Tomasz Fornal wraca z medalem. Tym razem nie obyło się bez problemów, bo na Filipinach 28-letni przyjmujący zmagał się z problemami zdrowotnymi, które mocno utrudniały mu grę. W dwóch najważniejszych meczach był jednak w stanie walczyć z kolegami na parkiecie i pomógł im zdobyć brązowy medal. We wtorek reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju, a na lotnisku przywitała ją liczna grupa kibiców. Fornal i spółka rozdawali autografy, robili sobie pamiątkowe zdjęcia, a następnie wzięli udział w oficjalnym powitaniu po MŚ.

W spotkaniu, które stało się już tradycją po udanych turniejach polskich siatkarzy, wzięli udział także dziennikarze. Cała reprezentacja była do ich dyspozycji, ale jak zwykle show skradł właśnie Fornal. Wykorzystał moment, gdy zapytano go o celebrację kolejnego medalu z Kubą Kochanowskim.

- Wydaje mi się, że są bardzo powtarzalne i tam dużo się nie zmienia. Będą kontynuowane jeżeli będą medale. I to wszystko, ale mam jeszcze sprawę z racji tego, że jest trochę nudno, a jest kilka kamer. Sezon reprezentacyjny się zakończył, zbliża się sezon klubowy i będę jechać do Turcji, a jest problem z kurierami. Dlatego jeśli jakaś firma kurierska ogląda i chce mi pomóc, to zapraszam serdecznie. Odzywajcie się, pan Rafał Brzoska - zapraszam do kontaktu - powiedział do mikrofonu siatkarz.

Teraz będzie grał w Turcji

Jego wypowiedź rozbawiła wszystkich zgromadzonych. Przed Fornalem pierwszy w karierze sezon w zagranicznym klubie. Po sześciu latach w Jastrzębskim Węglu zmienił otoczenie i został zawodnikiem tureckiej drużyny Ziraat Bankkart Ankara. Już niedługo czeka go przeprowadzka, którą być może ułatwi mu wywołany InPost.