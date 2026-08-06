Karolina Szostak w samej marynarce! Odważna kreacja dziennikarki sportowej na imprezie Polsatu

Karolina Szostak od wielu lat związana jest ze stacją Polsat. Dlatego znanej dziennikarki sportowej nie mogła zabraknąć na uroczystej prezentacji jesiennej ramówki tej telewizji. Na ściance pozowało wiele gwiazd. Szostak też chętnie zaprezentowała fotoreporterom swoją odważną kreację. Do obszernej śnieżnobiałej marynarki z szerokimi klapami dziennikarka nie założyła spodni. Luźna kreacja eksponowała nogi i dekolt.

Ciało pięknej Karoliny Szostak zmieniało się wielokrotnie. Tak prezenterka Polsatu chudła i nabierała krągłości

Karolina Szostak w telewizji Polsat prezentuje wiadomości sportowe. Znana jest również z walki ze zbędnymi kilogramami. Waga dziennikarki często bardzo się zmienia, a Szostak napisała kilka książek o odchudzaniu. Raz na jakiś czas stosuje restrykcyjną dietę, podczas której spożywa jedynie... 600 kcal dziennie. Prezenterka świetnie wygląda zarówno w wersji szczuplejszej, jak i okrąglejszej. A tak prezentowała się na uroczystej prezentacji ramówki Polsatu, zobaczcie te zdjęcia.

GALERIA: Karolina Szostak na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu

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