Ciało pięknej Karoliny Szostak zmieniało się wielokrotnie. Tak prezenterka Polsatu chudła i nabierała krągłości

Bartosz Olszewski likp
2026-06-04 5:20

Karolina Szostak to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek zajmujących się sportem. Prezenterka Polsatu znana jest ze swojej niezwykłej urody, a także często zmieniającego się ciała. W naszej galerii prezentujemy, jak w ciągu ponad 20 lat piękna Karolina Szostak chudła i nabierała krągłości. Jej liczne metamorfozy robią wrażenie.

Karolina Szostak i jej ciało. Świetnie wygląda i w wersji szczuplejszej, i okrąglejszej

Karolina Szostak w telewizji jest od dziecka. I to dosłownie. Gdy miała zaledwie 15 lat, prowadziła cykl "Szortpress" w legendarnym programie "5-10-15". Po zdobyciu szlifów w formacie dla młodzieży, trafiła na staż do "Teleexpressu". Jej przygoda z TVP jednak dość szybko się zakończyła. Mając 22 lata, Karolina Szostak przeszła do telewizji Polsat, z którą związana jest do dziś. Za rok minie 30 lat pracy dziennikarki w Polsacie! Mało kto wie, że specjalizująca się w sporcie prezenterka w tej stacji jest dłużej niż sam Krzysztof Ibisz, który do Polsatu trafił w 2000 roku, czyli trzy lata po Karolinie Szostak, co świadczy o wielkich kompetencjach dziennikarki. Ale nie tylko one przyciągają widzów. Prezenterka czaruje też swoją niesamowitą urodą. Co ciekawe, Karolina Szostak świetnie wygląda zarówno w wersji szczuplejszej, jak i okrąglejszej. A ciało dziennikarki zmieniało się często, co świetnie widać w naszej galerii. Najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat! 

Galeria: Karolina Szostak - tak się zmieniała

Karolina Szostak
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Karolina Szostak i wahania wagi. Dziennikarka Polsatu mówiła o akceptacji

Swego czasu Karolina Szostak schudła aż 30 kilogramów. Potem jej ciało wyglądało różnie - raz przybywało kilogramów, raz ubywało. W pewnym momencie swojego życia dziennikarka telewizji Polsat dowiedziała się, że wahania wagi najpewniej wynikają z problemów zdrowotnych. 

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Po pierwsze bardzo późno się dowiedziałam o Hashimoto i bardzo długo leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W zasadzie było to na granicy niedoczynności i Hashimoto, bo różnie lekarze diagnozują te choroby. Jeden mówi tak, drugi tak

- wyznała prezenterka w rozmowie z z portalem WP Kobieta. W innym wywiadzie Karolina Szostak poruszyła problem samoakceptacji. 

Trzeba siebie akceptować, kochać. Otyłość jest problemem, ponieważ jest chorobą, a każdy proces leczenia trwa. Wymaga czasu, cierpliwości, wytrwałości

- zaznaczyła dziennikarka Polsatu w rozmowie z "Vivą". 

Mama Karoliny Szostak wygląda jak jej siostra
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KAROLINA SZOSTAK