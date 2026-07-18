Marcin Najman ostrzega Wołodymyra Zełenskiego! Konkretny argument. Pierwszy taki wywiad z "Cesarzem"

Marcin Najman miał propozycję startu do Sejmu

Marcin Najman wielokrotnie zapowiadał koniec swojej kariery w oktagonie, ale jakoś zakończyć jej nie może. Popularny "Cesarz" w razie potrzeby jednak mógłby odnaleźć się w polityce. Zresztą kiedyś już startował w wyborach samorządowych. W 2018 roku otrzymał ponad 2,4 tys. głosów, ale lista, na której się znalazł (Kukiz'15), nie przekroczyła progu wyborczego. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Marcin Najman miał też propozycję startu do Sejmu. "Cesarz" jednak uznał, że na politykę czasu tracić nie zamierza. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest już młodzieniaszkiem.

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To jest moment, żeby się cieszyć rodziną, to jest moment, żeby nie tracić czasu na płonne rozmowy, to jest moment, żeby nie tracić czasu na bezsensowne spotkania, z których nic nie wynika. I to jest moment, gdzie każda zmarnowana chwila to jest fatalna inwestycja. Więc ja nie chciałbym marnować swojego czasu, jaki mi został na to, żeby się kłócić z tymi politykami, o których mam również wyrobione zdanie, bo jak patrzę na politykę całościowo, to tam jest tyle hipokryzji w tym wszystkim, w tych działaniach...

- tłumaczy Marcin Najman w szczerej rozmowie z Wujkiem Sebkiem dla "Super Expressu". Podczas wywiadu legendarny freakfighter sporo mówił też o Wołodymyrze Zełenskim. "Cesarz" nie kryje tego, że bardzo zawiódł się na prezydencie Ukrainy.

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Były bokser uważa, że Wołodymyr Zełenski "włożył kij w mrowisko" i okazał Polakom wielką niewdzięczność, nadając Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy nazwę "Bohaterów UPA". Zdaniem Marcina Najmana jednak prezydent Ukrainy się "przeliczył" i może ponieść poważne konsekwencje swojego postępowania. "Cesarz" przedstawia konkretny argument.

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Polska jest w stanie zorganizować koalicję, która nie będzie chciała przyjąć Ukrainy do Unii Europejskiej, to naprawdę nie jest jakiś wielki kłopot. I Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, gdy będzie miała na sztandarach Banderę i Szuchewycza

- ostrzega Wołodymyra Zełenskiego "Cesarz". Całą rozmowę z Marcinem Najmanem zobaczysz w materiale wideo.

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Marcin Najman o polityce i wartościach