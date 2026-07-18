Erling Haaland i jego dziewczyna skradli show na pokazie mody! Piłkarz przyszedł w piżamie!

Erling Haaland i jego koledzy z reprezentacji Norwegii okazali się prawdziwą rewelacją amerykańskiego mundialu. Wyrzucili za burtę MŚ 2026 wielką Brazylię, w odpadli dopiero w ćwierćfinale, przegrywając 1:2 w kontrowersyjnych okolicznościach z Anglią. Po tej porażce norweski zespół wrócił do Oslo, gdzie witały go tłumu kibiców, a Erling Haaland wraz z kolegami z reprezentacji gościli na audiencji u króla Haralda V.

Anglia w półfinale MŚ! Jan Tomaszewski grzmi: "Sędzia wygwizdał Norwegów z mundialu!”

Po tych uroczystościach przyszedł czas na zasłużone urlopy. Erling Haaland i jego dziewczyna Isabel Haugseng Johansen wyskoczyli do Włoch, a konkretnie na Sycylię. W malowniczym mieście Taormina wzięli udział w pokazach mody i innych eventach organizowanych przez markę Dolce & Gabbana. Norweski napastnik pojawił się w błękitnej piżamie. Cena tego stroju w sklepie internetowym Dolce & Gabbana to... 59 tys. 900 dol., czyli ok. 227 tys. zł. Isabel Haugseng Johansen założyła czerwoną sukienkę z pięknymi zdobieniami.

GALERIA: Erling Haaland z dziewczyną na pokazie mody Dolce & Gabbbana

58

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen pochodzą z małego norweskiego miasteczka Bryne, gdzie poznali się jako dzieci w akademii lokalnego klubu Bryne FK. Oboje dzielili pasję do piłki nożnej – Isabel grała w drużynie kobiecej, a Erling szybko stawał się gwiazdą. Związek pary rozpoczął się około 2021 roku. Jak sam Haaland wspominał w wywiadach, to Isabel wysłała mu pierwszą wiadomość – ona „sprawdziła” jego, a nie odwrotnie. Mimo rosnącej sławy Haalanda, para trzyma życie prywatne z dala od fleszy. Isabel wspiera partnera na trybunach podczas ważnych meczów, w tym na Mundialu.

Erling Haaland DZIEWCZYNA. Kim jest Isabel Haugsen Johansen?

Urodzona 15 lipca 2004 roku Isabel Haugseng Johansen jest o cztery lata młodsza od Erlinga Haalanda. Po zakończeniu kariery piłkarskiej jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się podróżami, gotowaniem i codziennym życiem. W grudniu 2024 roku para powitała na świecie pierwszego syna, co jeszcze bardziej scementowało ich więź.

Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Gorący romans piłkarza i aktorki

Isabel Haugsen Johansen to typowa „dziewczyna z sąsiedztwa” – naturalna i lojalna. Nie szuka rozgłosu, ale jej wsparcie jest dla Haalanda bezcenne. Razem grają w Minecrafta, spędzają czas w Norwegii i cieszą się prostymi chwilami. W świecie, gdzie gwiazdy futbolu często zmieniają partnerki, ich historia pokazuje, że prawdziwa miłość może zacząć się na lokalnym boisku i przetrwać największe sukcesy. Haaland wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, że Isabel rozumie piłkarski świat. To nie tylko partnerka, ale przyjaciółka i matka jego dziecka. Ich związek to jeden z najpiękniejszych przykładów norweskiej skromności w świecie wielkiego futbolu.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia. W czasie mundialu ukochana wspiera piłkarza na trybunach