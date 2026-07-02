Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia. W czasie mundialu ukochana wspiera piłkarza na trybunach

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-02 20:04

Lamine Yamal błyszczy w barwach reprezentacji Hiszpanii, a na trybunach w czasie mundialu wspiera go jego dziewczyna. To piękna Inés García, młoda influencerka z Sewilli, która zniewala ślicznym uśmiechem. Zobaczcie zdjęcia.

  • Lamine Yamal jest zakochany, a jego dziewczyna wspiera go na trybunach w czasie mundialu.
  • Serce Hiszpana skradła Inés García, popularna influencerka z Sewilli.
  • Czy to poważny związek młodego piłkarza? Poznaj szczegóły!

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García tworzą parę już od kilku miesięcy. Przez jakiś czas starali się ukrywać ten związek, ale w maju, zaraz po zakończeniu sezonu LaLiga, piłkarz pojawił się na imprezie Barcelony w towarzystwie swojej ukochanej. Młoda influencerka z Sewilli zniewala ślicznym uśmiechem, a znana jest z popularnych treści na TikToku i Instagramie. W czasie mundialu wspiera chłopaka na trybunach ubrana w koszulkę reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście z nazwiskiem "Lamine Yamal" na plecach.

Yamal przyłapany z nową dziewczyną, wielka afera! Piękna Ines musiała się tłumaczyć

Inés García to typowa andaluzyjska piękność – ciemne włosy, olśniewający uśmiech i charyzma, która przyciąga uwagę. Hiszpańskie media podkreślają, że Lamine Yamal ma już za sobą kilka głośnych relacji (m.in. z argentyńską wokalistką Nicki Nicole), ale zawsze preferuje dyskrecję na początku związku. Piłkarz i jego ukochana dość długo nie potwierdzali związku oficjalnie. W końcu pojawili się razem na wspomnianej imprezie Barcelony.

GALERIA: Ines Garcia, nowa dziewczyna Lamine'a Yamala

Uśmiechnięta Ines Garcia. Na miniaturowym zdjęciu obok piłkarz Lamine Yamal z ukochaną. O ich związku przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 51
TOMASZEWSKI: LEWANDOWSKI W CHICAGO FIRE BĘDZIE KRÓLEM STRZELCÓW, NIEMCY SKOMPROMITOWALI SIĘ NA MUNDIALU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Lamine Yamal