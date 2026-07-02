Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia. W czasie mundialu ukochana wspiera piłkarza na trybunach

Lamine Yamal jest zakochany, a jego dziewczyna wspiera go na trybunach w czasie mundialu.

Serce Hiszpana skradła Inés García, popularna influencerka z Sewilli.

Czy to poważny związek młodego piłkarza? Poznaj szczegóły!

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García tworzą parę już od kilku miesięcy. Przez jakiś czas starali się ukrywać ten związek, ale w maju, zaraz po zakończeniu sezonu LaLiga, piłkarz pojawił się na imprezie Barcelony w towarzystwie swojej ukochanej. Młoda influencerka z Sewilli zniewala ślicznym uśmiechem, a znana jest z popularnych treści na TikToku i Instagramie. W czasie mundialu wspiera chłopaka na trybunach ubrana w koszulkę reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście z nazwiskiem "Lamine Yamal" na plecach.

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Inés García to typowa andaluzyjska piękność – ciemne włosy, olśniewający uśmiech i charyzma, która przyciąga uwagę. Hiszpańskie media podkreślają, że Lamine Yamal ma już za sobą kilka głośnych relacji (m.in. z argentyńską wokalistką Nicki Nicole), ale zawsze preferuje dyskrecję na początku związku. Piłkarz i jego ukochana dość długo nie potwierdzali związku oficjalnie. W końcu pojawili się razem na wspomnianej imprezie Barcelony.

GALERIA: Ines Garcia, nowa dziewczyna Lamine'a Yamala

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