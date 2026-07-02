Chicago Fire zareagowało na słowa Anny Lewandowskiej. Trener nie zostawił wątpliwości

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-02 17:53

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire od początku wywoływał sporo dyskusji, ale prawdziwa burza rozpętała się dopiero po wpisie Anny Lewandowskiej. Żona kapitana reprezentacji Polski otwarcie przyznała, że przeprowadzka z Barcelony do Chicago wiąże się dla niej z ogromnymi emocjami i niepewnością. Jej słowa odbiły się szerokim echem, a teraz odniósł się do nich także trener nowego klubu napastnika Gregg Berhalter.

Uśmiechnięta Anna Lewandowska w czapce. Na wstawce obok z Robertem Lewandowskim. O przeprowadzce pary pisze SE.
Autor: Akpa/Instagram/ AKPA

Duże poruszenie wywołał fragment wpisu opublikowanego przez Annę Lewandowską w mediach społecznościowych.

„Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że „jedziemy po nowe” i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję.

Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża” - napisała małżonka "Lewego". To prawda, w życiu państwa Lewandowskich rozpocznie się kompletnie nowy etap. Kapitan kadry zakończył czteroletnią przygodę z Barceloną, teraz zdecydował się podpisać dwuletni kontrakt z Chicago Fire. Z możliwością przedłużenia go o kolejny rok.

Wpis Anny Lewandowskiej, jak zaznaczyliśmy na wstępie, oczywiście odbił się szerokim echem. Jest przede wszystkim szeroko komentowany i rozkładany na czynniki pierwsze w mediach. Cały wpis w Anny Lewandowskiej mediach społecznościowych tutaj.

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Wyznanie trenerki fitness wywołało falę komentarzy nie tylko wśród kibiców, ale również w środowisku sportowym. O to, jak wpis został odebrany w Chicago Fire, zapytany został Gregg Berhalter podczas rozmowy z Mateuszem Borkiem.

– Ona jest bardzo dynamiczną osoba. Jest przykładem dla ludzi. Zobaczyliśmy to, gdy przyjechała do Chicago i prowadziła zajęcia fitness dla Polaków. To był wielki sukces. Zależy nam na tym, żeby czuła się tutaj świetnie, jak w domu. Żeby ich cała rodzina tak się u nas czuła. Ona ma swoją markę z ambicjami, a USA to znakomity rynek. Pomożemy jej, jeżeli zdecyduje się ją tutaj rozwijać – powiedział szkoleniowiec Chicago Fire na antenie Kanału Sportowego. 

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