Nie żyje była narzeczona Kliczki. Znana aktorka miała 36 lat

Amerykańska aktorka Hayden Panettiere zmarła w wieku 36 lat. Okoliczności i przyczyna śmierci nie są na razie znane.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym światłem i siłą natury, która obdarzała bezgraniczną miłością i radością wszystkich, którzy ją znali, i miliony widzów, którzy oglądali ją na ekranie" - napisał ojciec aktorki Skip Panettiere, w oświadczeniu opublikowanym przez amerykańskie media.

Urodzona 21 sierpnia 1989 roku w Palisades w stanie Nowy Jork, Hayden Panettiere zaczęła karierę jako małe dziecko – już w wieku 11 miesięcy pojawiała się w reklamach. Debiutowała w operze mydlanej „One Life to Live”, a szeroką sławę zdobyła rolą Claire Bennet, niezniszczalnej cheerleaderki w serialu „Heroes” (2006–2010). Później błyszczała jako Juliette Barnes w „Nashville”, gdzie mogła wykorzystać też talent wokalny, oraz w horrorach z serii „Scream” (jako Kirby Reed). Wystąpiła także w filmach takich jak „Remember the Titans” czy „Raising Helen”.

Była narzeczona Kliczki dokonała coming outu. To znana aktorka

Jej życie prywatne od lat przyciągało uwagę mediów. Od 2009 do 2018 roku była w burzliwym, dziewięcioletnim związku z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczką (byli zaręczeni). Para ma córkę Kayę Evdokię Klitschko, urodzoną w 2014 roku. Po rozstaniu Hayden Panetttiere przekazała pełną opiekę nad dzieckiem byłemu partnerowi ze względu na własne problemy z uzależnieniem i depresją poporodową. Pozostawała w bliskiej, przyjacielskiej relacji zarówno z Władimirem, jak i córką.

Klika miesięcy temu Hayden Panettiere dokonała coming outu. Publicznie wyjawiła, że jest biseksualna.

"To część mnie, której nigdy wcześniej nie mogłam pokazać światu, bo po prostu nigdy nie był na to odpowiedni moment. To smutne, że musiałam czekać do 36. roku życia, żeby podzielić się tą częścią siebie. Ale lepiej późno niż wcale, prawda?" - napisała.

GALERIA: Hayden Panettiere, była narzeczona Władimira Kliczki