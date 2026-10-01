Tajemnicza śmierć i pożar kampera. Ciało kobiety znaleziono w lesie

Tragiczny poranek w Połajewicach

Dramat rozegrał się w niewielkiej miejscowości Połajewice w gminie Ryczywół. Jak informuje Radio Poznań, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze kampera o godzinie 7:50. Z relacji wynika, że jeszcze przed pojawieniem się ognia mogło dojść do wybuchu butli z gazem. Z płonącego pojazdu zdążyła wybiec młoda kobieta, która natychmiast skierowała się w stronę pobliskiego lasu i zniknęła. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, szybko opanowali sytuację, jednak bus spłonął doszczętnie.

Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza

Równocześnie z gaszeniem pożaru rozpoczęły się poszukiwania kobiety, która uciekła z kampera. OSP Ryczywół w swoim komunikacie opisało przebieg akcji:

"W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do pożaru lasu. Po rozpoznaniu okazało się, że pali się bus typu kamper w miejscowości Połajewice. Po ugaszeniu pożaru rozpoczęła się akcja poszukiwawcza kobiety a na miejsce skierowano dodatkowe siły i środki. Osoba poszukiwana została odnaleziona, niestety stwierdzono zgon."

W działania zaangażowano ogromne siły i środki. Jak donosi OSP Ryczywół, na miejscu pracowały jednostki OSP Ryczywół, OSP Skrzetusz, OSP Ludomy, PSP Oborniki z quadem i dronem, PSP Czarnków, OSP Rożnowo z quadem, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Kiszewa oraz liczne patrole Policji.

Tragiczny finał poszukiwań

Niestety, po kilku godzinach poszukiwań finał okazał się tragiczny. Ciało zaginionej kobiety odnaleziono w lesie. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się od chwili, gdy opuściła płonący pojazd, aż do momentu jej śmierci.

Okoliczności tej wstrząsającej tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą musieli ustalić przyczynę pożaru, dokładny przebieg wydarzeń oraz, co najważniejsze, okoliczności i przyczynę śmierci młodej kobiety.