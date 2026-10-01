Wydało się, jak wygląda małżeństwo Natalii i Konrada Bukowieckich. Nie mieszkają ze sobą z ważnego powodu

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-01 18:59

Natalia i Konrad Bukowieccy są małżeństwem już od dwóch lat. Sprinterka i kulomiot w rocznicę ślubu opowiedzieli o zasadach, jakie obowiązują w ich związku. Okazuje się, że w czasie najważniejszych zawodów nie mieszkają ze sobą. Powód jest zaskakujący.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki parę tworzą od 2018 r. Połączyło ich RPA i... gra w karty. To Konrad pierwszy zagadał.

- Natalia zawsze mi się podobała jako kobieta, a na zgrupowaniu w RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który lepiej ją znał. Dlatego poprosiłem tego kolegę, żeby zapytał, czy Natalia gra w karty. Zagraliśmy w makao i kenta. Ja z kolegą, Natalia i jej koleżanka. I tak się zaczęło - opowiadał "Super Expressowi" Bukowiecki.

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Pobrali się dwa lata temu, pod koniec września 2024 roku. Teraz w rozmowie z Sportowe Fakty WP lekkoatleci zdradzili, że w czasie najważniejszych imprez nie mieszkają ze sobą. Dlaczego?

- Bo ja chrapię, a to bardzo przeszkadza Natalii - zdradził Konrad Bukowiecki. - Niestety, przyznaję się, że faktycznie chrapię i rozumiem, że to obniża nasz wspólny komfort. Po pierwsze, Natalia się budzi w nocy przez moje chrapanie, a dodatkowo potem budzi mnie, bym przewrócił się na drugi bok. We dwójkę jesteśmy więc przegrani. O ile na zgrupowaniach to nie jest wielki problem, to w przypadku imprez mistrzowskich wolimy spać osobno.

- Podczas imprez potrzebuję więcej skupienia i wyciszenia. Oboje uznaliśmy, że tak będzie lepiej. Znamy się już na tyle, że wiemy, że w takim okresie lepiej jest, jak przebywamy osobno - dodała Natalia Bukowiecka.

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Konrad Bukowiecki podkreśla, że jest pełen podziwu dla profesjonalizmu żony.

- Ona cały czas jest bardzo profesjonalną zawodniczką i przestrzega wszystkich możliwych zaleceń. Wydaje mi się, że nie znam drugiego sportowca, który aż tak bardzo dba o każdy najmniejszy szczegół. Moja w tym rola, by jej nie przeszkadzać w takich momentach. Rozumiem więc, że chrapanie w nocy w takich dniach nie wchodzi w grę. Proszę się jednak nie martwić, spotykamy się na posiłkach, chodzimy razem na spacery. Wypracowaliśmy schemat, który bardzo dobrze nam się sprawdza - podkreślił Konrad Bukowiecki.

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