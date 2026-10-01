Anastazja Kuś zrzuciła ubrania, a później wskoczyła w skąpy stroik! Fani aż oniemieli

Anastazja Kuś to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek młodego pokolenia. 19-latka aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia zarówno sportowego, jak i prywatnego. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe zdjęcie czy wideo wywołuje lawinę komentarzy. Najnowsze udostępnione przez nią nagranie to kwintesencja tego, za co fani uwielbiają młodą biegaczkę!

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Anastazja Kuś wygrzewała się na plaży, a później na korcie wylewała siódme poty

Filmik zestawiający poranek i wieczór lekkoatletki na wakacjach zaczyna się idylliczną sceną o siódmej rano. Widzimy Anastazję na opustoszałej plaży, ubraną jedynie w bikini, która korzysta z uroków wschodzącego słońca i spokoju. Ten obrazek sam w sobie zachwycił internautów, komplementujących jej wysportowaną sylwetkę. Jednak to druga część nagrania wywołała prawdziwy szał.

Dwanaście godzin później, o siódmej wieczorem, sceneria zmienia się diametralnie. Zamiast spokojnej plaży i wody, widzimy kort tenisowy w promieniach słońca, a zrelaksowaną Anastazję zastępuje skupiona i waleczna sportsmenka. Kuś, ubrana w dość skąpy, sportowy strój, który także doskonale eksponował jej wytrenowaną sylwetkę, wylewała z siebie siódme poty podczas zaciętej gry.

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Sekcja komentarzy momentalnie eksplodowała od komplementów i słów podziwu. Internauci byli pod wrażeniem nie tylko jej urody i nienagannej figury, ale przede wszystkim dyscypliny i wszechstronności. "Inspirujesz! Rób swoje!" - czytamy w jednej z najpopularniejszych odpowiedzi.

Warto przypomnieć, że tenis był pierwszą sportową miłością Anastazji, zanim na stałe związała swoją przyszłość z lekkoatletyką. Więcej wakacyjnych zdjęć Anastazji Kuś i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.