"Serce nadal jej bije". Szokująca decyzja po nieudanej egzekucji morderczyni!

Pierwsza od 200 lat próba egzekucji kobiety w Tennessee, 50-letniej Christy Pike, zakończyła się szokującym fiaskiem.

Mimo podania podwójnej dawki śmiercionośnego pentobarbitalu, serce skazanej wciąż biło, co zmusiło władze do wstrzymania procedury.

Władze stanu Tennessee natychmiast zawiesiły wszystkie egzekucje, wszczynając śledztwo, które ma ujawnić kulisy tej bezprecedensowej sytuacji.

Przeżyła własną egzekucję. "Serce wciąż jej bije"

50-letnia Christa Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 r. i pierwszą w Tennessee od 200 lat. Do wykonania egzekucji, a właściwie jej prób, doszło w środę, 30 września, w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville w środę ok. godz. 20 czasu lokalnego, czyli ok. godz. 3 w czwartek w Polsce. Kobiecie podano zastrzyk z pentobarbitalu, który miał zakończyć jej życie.

To się jednak nie wydarzyło, więc podano drugą dawkę. To również nic nie dało. "Pani Pike straciła przytomność, ale jej serce nadal bije, słychać, jak oddycha" - mieli powiedzieć ci, którzy dokonywali egzekucji. Jeden z jej pełnomocników powiedział stacji BBC, że próby wykonania egzekucji wstrzymano, a 50-latka trafiła do szpitala, gdzie otrzymała pomoc ratującą życie.

Torturowała i brutalnie zabiła 19-latkę

Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo Colleen Slemmer. Christa Pike miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem pobili, torturowali i ostatecznie brutalnie zamordowali 19-letnią Slemmer, którą poznali na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami. We wniosku o ułaskawienie Pike przyznała, że zamierzała "tylko pobić Slemmer, jednak nie była w stanie zatrzymać się w porę".

W czwartek, 1 października, z USA nadeszły wieści o tym, że po nieudanej egzekucji Pike władze amerykańskiego stanu Tennessee zdecydowały, że wykonywanie wszystkich egzekucji w tym stanie zostało zawieszone do końca roku. "Wykonanie wydanego zgodnie z prawem wyroku należy do najważniejszych obowiązków stanu, a mieszkańcy Tennessee oczekują, że będzie to przeprowadzane w sposób (...) skuteczny" – powiedział gubernator Bill Lee. Zapowiedział również wszczęcie dochodzenia.