Alarm na dworcu głównym. 36-latek z Polski postawił na nogi straż pożarną

Nocna akcja na Hauptbahnhof

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 września, około godziny 0:50 w reprezentacyjnej hali kopułowej (Kuppelhalle) dworca głównego w Dreźnie. Jak poinformowała niemiecka Policja Federalna, 36-letni obywatel Polski bezprawnie uruchomił alarm przeciwpożarowy.

Po odebraniu sygnału do drezdeńskiego Hauptbahnhof natychmiast skierowano dwa zastępy gaśnicze, dwa wozy dowodzenia oraz łącznie 36 strażaków. Na miejscu przeprowadzono kontrolę obiektu, jednak nie stwierdzono żadnych oznak pożaru ani innego zagrożenia.

Monitoring szybko wskazał sprawcę

Jak podają niemieckie media, funkcjonariusze ustalili sprawcę dzięki zapisom monitoringu. Niedługo po wywołaniu alarmu mężczyzna został zauważony na jednym z peronów poprzecznych dworca i skontrolowany przez patrol Policji Federalnej.

Podczas legitymowania okazało się, że 36-latek jest już znany niemieckim służbom. Policjanci ustalili również, że znajdował się pod wpływem alkoholu.

Śledztwo i zakaz wstępu na dworzec

Wobec Polaka wszczęto postępowanie w sprawie nadużycia numerów alarmowych i bezpodstawnego wywołania akcji ratunkowej. To przestępstwo przewidziane w niemieckim prawie dla osób, które celowo uruchamiają służby ratunkowe bez uzasadnionej przyczyny.

Oprócz konsekwencji karnych mężczyzna otrzymał także zakaz wstępu na teren drezdeńskiego dworca głównego. Jak informuje policja, po zakończeniu policyjnych czynności został zwolniony około godziny 1:42.

Kolejny kosztowny fałszywy alarm

Niemieckie media zwracają uwagę, że choć zdarzenie zakończyło się bez ofiar i zniszczeń, to uruchomienie alarmu spowodowało zaangażowanie znacznych sił ratowniczych oraz czasowe zakłócenia w funkcjonowaniu jednego z najważniejszych węzłów kolejowych Saksonii. Strażacy i policjanci musieli potraktować zgłoszenie jak realne zagrożenie, dopóki nie wykluczono pożaru.

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