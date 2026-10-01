Najpiękniejsza bramkarka świata na zdjęciach z łóżka, sauny i nie tylko! Widoku tego ciała nie da się zapomnieć

Najpiękniejsza bramkarka świata została modelką. Mikayla Demaiter pokazuje się na pikantnych zdjęciach

Mikayla Demaiter znów rozpala zmysły fanów na całym świecie. Najpiękniejsza bramkarka świata na swoich nowych zdjęciach prezentuje się w łóżku, w którym śmiało się wygina. To już kolejna porcja niezwykle zmysłowych fotografii 26-letniej modelki, która w przeszłości z powodzeniem broniła bramki hokejowego klubu z Kanady - Bluewater Hawks. Kilka lat temu Mikayla Demaiter - w bardzo młodym wieku - zdecydowała się przerwać świetnie zapowiadającą się karierę sportową i weszła w świat modelingu. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad trzy miliony kont, a największym zainteresowaniem cieszą się bardzo pikantne ujęcia, na których najpiękniejsza bramkarka świata eksponuje swoje ciało. Tego widoku nie da się zapomnieć. W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Mikayli Demaiter m.in. z łóżka, sauny, basenu i wielu innych miejsc. Zresztą dla widzów sceneria jest w tym wypadku drugorzędna.

Przepiękna blondwłosa bramkarka przesadziła. Minimajtki i ministanik prawie nic nie zakryły. Ale ciało!

Galeria: Mikayla Demaiter w łóżku, saunie i inne zdjęcia

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Najpiękniejsza bramkarka świata Mikayla Demaiter odważnie pokazuje ciało

Najpiękniejsza bramkarka świata mimo że już profesjonalnie nie zajmuje się hokejem, od aktywności fizycznej nie stroni. Od czasu do czasu pojawia się nawet na lodowisku, gdzie prezentuje swoje bramkarskie umiejętności. Zresztą w gorących sesjach Mikayli Demaiter nie brakuje akcentów sportowych. Modelkę zobaczyć można nie tylko z hokejowym kijem, lecz także np. z piłką do koszykówki. Oprócz tego najpiękniejszą bramkarkę świata mogliśmy oglądać także w bardziej oryginalnych kreacjach, np. w bardzo skąpym kowbojskim stroju, który mocno eksponował jej kształty. Niektóre zdjęcia Mikayli Demaiter pokazujące jej ciało są tak odważne, że u i części widzów mogą wywołać zgorszenie. Ona sama jednak się tym nie przejmuje.

Najpiękniejsza bramkarka świata z wychodzącym biustem i w najkrótszej mini. Bezwstydna kreacja!