Mikayla Demaiter wróciła do sieci. Wypięła się jak kocica i odsłoniła biust

Uznawana za najpiękniejszą bramkarkę świata Mikayla Demaiter rozpala zmysły internatów, wrzucając swoje gorące zdjęcia. Fani byłej zawodniczki hokejowego klubu Bluewater Hawks z Kanady ostatnio jednak nieco się niepokoili, bo ich ulubienica przez dwa tygodnie nie wrzucała na Instagrama nowych fotek. W końcu jednak się doczekali. Mikayla Demaiter jak zwykle postawiła na bardzo odważne ujęcia. Niektórzy twierdzą nawet, że najpiękniejsza bramkarka świata poszła o krok za daleko. Faktycznie, jej nowe zdjęcia mogą wywołać zgorszenie. Sportsmenka i modelka bowiem bardzo mocno odsłoniła swój biust, a do tego wypięła się niczym kocica, eksponując swoje krągłe pośladki. Dla tych, którzy regularnie śledzą profil Mikayli Demaiter jednak tego typu ujęcia nie są żadnym zaskoczeniem. Bramkarka bowiem często się wygina i odkrywa różne zakamarki swojego ciała, co można zobaczyć w naszej galerii.

Galeria: Najpiękniejsza bramkarka świata Mikayla Demaiter bez hamulców

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Mikayla Demaiter odsłania ciało i zaskakuje doborem kostiumów

Mikayla Demaiter karierę sportową zakończyła już kilka lat temu. W drodze na hokejowy szczyt przeszkodziła jej poważna kontuzja kolana, a także... chęć bycia modelką. Najpiękniejsza bramkarka świata nadal jednak grywa w hokeja, tyle że już nieprofesjonalnie. Zmiana branży chyba jej wyszła na dobre, bo w modelingu odnosi duże sukcesy, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 3 miliony obserwatorów. Mikayla nie tylko odważnie odsłania swoje ciało, pokazując m.in. obszerne kawałki biustu i pośladki, lecz także od czasu do czasu zaskakuje swoją pomysłowością w kwestii doboru kostiumów. Mieliśmy już okazję oglądać najpiękniejszą bramkarkę świata w skąpym stroju kowbojskim czy w ubraniu charakterystycznym dla pokojówek. Innym razem Mikayla Demaiter wystylizowana była na zmysłową panią profesor, o której śnią studenci. Ciekawe, czym bramkarka nas jeszcze zaskoczy.

Biust i pośladki najładniejszej bramkarki świata pokazane! Zdjęcia jej ciała porównują do poezji