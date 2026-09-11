Nowe zdjęcia Natsu maksymalnie rozpaliły wyobraźnię! Z przodu, z tyłu, a nawet w windzie

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-11 5:09

Natsu to postać świetnie znana zarówno miłośnikom freakowych walk w formule MMA, jak i widzom programu "Taniec z Gwiazdami". Influercerka słynie także z urody i pięknie wyrzeźbionego ciała, które można podziwiać na fotografiach. Nowe zdjecia Natsu maksymalnie rozpaliły wyobraźnię! W galerii pokazujemy te fotki plus inne gorące zdjęcia celebrytki.

Natsu walczyła na galach MMA i startowała w programie "Taniec z Gwiazdami"

Natsu zanim wiosną 2026 roku wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami", znana była m.in. z udziału w galach MMA typu freak-fight. W oktagonie Natalia Karczmarczyk (tak w rzeczywistości nazywa się influercerka) dwa razy zmierzyła się z Lexy Chaplin (zanotowała zwycięstwo i porażkę) i raz z Fagatą (przegrana). Przygodę z walkami w klatce Natsu chyba już zakończyła, za to wiosną spróbowała swoich sił na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami". Podczas występów influercerka zachwycała swoim ciałem w bardzo skąpych strojach. Nieco gorzej prezentowały się taneczne umiejętności Natsu, co znalazło wyraz w ocenach jurorów. Szczególnie surowa dla Natalii była Iwona Pavlović. Ostatecznie była gwiazda frików dość szybko pożegnała sie z rywalizacją o Kryształową Kulę, ale za to w programie znalazła miłość. Jej taneczny partner - Wojciech Kucina - w pewnym momencie został także jej chłopakiem. Odpadnięcie z "TzG" nie oznaczało spadku zainteresowania Natsu. W mediach społecznościowych influercerka cieszy się ogromną popularnością (jej profil śledzi ponad 2 mln kont!). Wiele emocje wzbudzają zwłaszcza gorące zdjęcia, które Natsu dość regularnie publikuje. 

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Galeria: Nowe gorące zdjęcia Natsu rozpalają wyobraźnię

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Natsu z przodu, z tyłu i w windzie

Nowe zdjęcia Natalii Karczmarczyk maksymalnie rozpaliły wyobraźnię. W jednym z postów widzimy różne ujęcia influercerki w bardzo odważnych strojach. Natsu zobaczyć można z przodu, z tyłu, a nawet w windzie, co jeszcze dodaje pikanterii. Na innych fotografiach z kolei oglądamy celebrytkę w bardzo malutkim bikini. Natsu chwali się na nich swoją opalenizną, choć dla wielu internautów nie ona jest tych zdjęciach najważniejsza. 

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TANIEC Z GWIAZDAMI