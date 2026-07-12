Nowe ultragorące zdjęcia Natsu w minimajtkach! "Będzie 1 miejsce na zawodach bikini fitness"

Natsu rozpaliła zmysły przed "Tańcem z Gwiazdami"

Gdy produkcja programu "Taniec z Gwiazdami" ogłosiła, że jedną z gwiazd wiosennej edycji show będzie Natsu, jej liczni fani byli wniebowzięci. Jeszcze przed startem "TzG" gorące zdjęcia Natsu rozpaliły zmysły internautów. Dodatkowo Natalia Karczmarczyk podgrzała atmosferę, wrzucając do sieci kadry dotyczące kulisów tanecznego show Polsatu. Już na parkiecie jednak, rywalizując o Kryształową Kulę, Natsu zawodziła. Jej występy nie nie były zbyt wysoko oceniane przez jurorów, w szczególności przez Iwonę Pavlović.

Najbardziej gorące zdjęcia Natsu. Natalia Karczmarczyk pokazuje przód, tył i bok! Niesamowite ciało

A to feler westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwestki, ani z Wojciechem (Kuciną - red.). Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie

- wypaliła "Czarna Mamba" po jednym z występów Natalii.

Koleżanka zachwyca się Natsu: "Będzie 1. miejsce na zawodach bikini fitness"

Niedoskonałości w technice tanecznej była freakfighterka nadrabiała swoimi kreacjami, które obficie odsłaniały jej piękne ciało. Widzowie byli zachwyceni. Ci, którzy tęsknią za widokiem skąpo ubranej Natsu, jednak nie będą zawiedzeni. W naszej galerii przygotowaliśmy ultragorące fotografie influercerki wrzucone do sieci już po zakończeniu wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Sylwetkę Natalii Karczmarczyk doceniła inna gwiazda internetu - Gabriela Orzechowska, znana jako Inchidris.

Nowe pikantne zdjęcia Natsu odkrywają prawie wszystko. Rozmiar majtek i stanika szokuje

Natalia pozy przodem spoko już widać żyłki się pokazują, na zawody zdążymy, tam wiadomo do poprawy najszerszy, ale to się nauczymy dopinać. Będzie 1. miejsce na zawodach bikini fitness, czekam na kolejne raporty

- napisała pod jedną z minisesji Natsu jej koleżanka po fachu.

Galeria: Natsu w minimajtkach i inne gorące zdjęcia

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