Nowe pikantne zdjęcia Natsu odkrywają prawie wszystko. Rozmiar majtek i stanika szokuje

Natsu (Natalia Karczmarczyk), influencerka i była freakfighterka, odpadła z programu "Taniec z Gwiazdami", ale nadal wzbudza duże zainteresowanie.

Duże emocje wywołują jej "pikantne" fotografie publikowane na Instagramie, na których niemal nic nie zakrywa.

Natsu jest w związku z Wojciechem Kuciną, swoim partnerem z "Tańca z Gwiazdami", a ich uczucie zrodziło się jeszcze przed programem, na gruncie przyjaźni.

Natsu na pikantnych zdjęcach

Natsu od jakiegoś czasu jest już nie tylko wielką gwiazdą internetu, lecz także ważną postacią w telewizji. Wielką popularność pięknej influercerce przyniósł program "Taniec z Gwiazdami". Przed startem wiosennej edycji show Polsatu, była jedną z faworytek programu. Na parkiecie Natalia Karczmarczyk (tak formalnie nazywa się Natsu) wyglądała zjawisko. Wszyscy zachwycali się jej wirującym ciałem, które momentami było mocno odkryte. Jednak sama technika taneczna u influercerki i byłej zawodniczki gal freak-fightów pozostawała wiele do życzenia, na co zwracali uwagę jurorzy, z surową Iwoną Pavlović na czele. W końcu Natsu odpadła z "Tańca z Gwiazdami", ale pozycja, którą wcześniej wyrobiła sobie w polskim show-biznesie, została. Największe emocje wzbudzają gorące zdjęcia Natalii, które ta zamieszcza na swoim profilu na Instagramie. Pikantne fotografie można obejrzeć w naszej galerii. Na nowych fotkach Natsu niemal nic nie zakrywa, a rozmiary jej stanika i majtek wręcz szokują.

Najbardziej gorące zdjęcia Natsu. Natalia Karczmarczyk pokazuje przód, tył i bok! Niesamowite ciało

Natsu i Wojciech Kucina. "Uczucie się zrodziło jeszcze przed parkietem Tańca z Gwiazdami"

Media interesują się także relacją zjawiskowej influercerki i byłej zawodniczki startującej na freakowych galach MMA z tancerzem Wojciechem Kuciną, czyli jej partnerem z programu "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że Natsu łączy z nim coś więcej niż tylko zamiłowanie do pląsów na parkiecie.

Natsu bez hamulców. Pokazała zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Chyba wyciekło zbyt wiele!

Tak naprawdę uczucie się zrodziło jeszcze przed parkietem "Tańca z Gwiazdami"

- wyjawiła gwiazda w programie "Halo, tu Polsat".

Często takie prawdziwe uczucie rodzi się w przyjaźni, a my w sumie zaczęliśmy od tego, że bardzo dobrze się dogadywaliśmy właśnie na tej płaszczyźnie przyjacielskiej. I wydaje mi się, że na tym przede wszystkim zbudowaliśmy taką fajną relację. No i zbudowało się też większe uczucie

- dodała Natsu.