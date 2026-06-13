Anna Lewandowska pokazała zdjęcia w bikini. Fani patrzyli tylko na jedno

KLS
2026-06-13 18:10

Robert Lewandowski w Chicago, ale Anna Lewandowska również zwróciła na siebie uwagę internautów. Opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcia, na których zaprezentowała swoją imponującą sylwetkę. Szczególne wrażenie na obserwatorach zrobił znakomicie wyrzeźbiony brzuch trenerki.

Anna Lewandowska
Autor: annalewandowska, _rl9/ Instagram

Lewandowska od lat udowadnia, że sport jest nieodłączną częścią jej życia. Medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym z powodzeniem rozwija także działalność biznesową i motywuje miliony osób do aktywności fizycznej. Jej konto na Instagramie śledzi już ponad 5,7 mln użytkowników.

Tym razem żona kapitana reprezentacji Polski opublikowała dwa kadry będące symbolicznym powitaniem lata. Na fotografiach pozuje w bikini, eksponując efekty regularnych treningów i wieloletniej pracy nad formą.

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– Drogie lato, jestem gotowa – napisała.

Publikacja szybko zebrała tysiące "polubień" i komentarzy. Fani zwracali uwagę przede wszystkim na świetną kondycję i sportową sylwetkę Lewandowskiej.

Anna Lewandowska błysnęła na imprezie Barcelony [Zdjęcia]

Anna Lewandowska błysnęła na imprezie Barcelony
Galeria zdjęć 30

W ostatnich dniach małżonkowie przebywają jednak osobno. Anna spędza czas w Hiszpanii, natomiast Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Napastnik (jeszcze) Barcelony został tam zaproszony przez przedstawicieli Chicago Fire, którzy chcą przekonać go do występów w MLS.

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ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA