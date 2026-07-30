Dramatyczne sceny na granicy. Szturm migrantów w Hiszpanii

Tysiące migrantów szturmuje granicę. Sceny rozgrywające się w okolicach Ceuty są wstrząsające i budzą głęboki niepokój. Jak podają służby ratunkowe, w czwartek służby wyłowiły z morza siedem ciał; w ciągu ostatnich 24 godzin znaleziono już dziesięć szczątków ludzkich, a od początku roku - 38 ciał migrantów, którzy zginęli w pobliżu Ceuty podczas próby przedostania się z Maroka do Hiszpanii.

W czwartek tysiące migrantów z Maroka przekroczyło w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią. Z informacji przekazanych przez agencję EFE wynika, że w ostatnich dniach do Ceuty dotarło około 2 tys. przybyszów, którzy opłynęli falochron, stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej.

Decyzja o wysłaniu żołnierzy ma na celu wsparcie przeciążonych funkcjonariuszy żandarmerii (Guardia Civil) w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Jak przekazał portal publicznego nadawcy RTVE, wojsko będzie wykonywać „działania, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa”.

España ha caído. Miles de inmigrantes del norte de África han tomado el sur del territorio español y están ingresando en manada.Las imágenes son impactantes, parece una especie de invasión zombie en pleno siglo XXI. Muy grave. pic.twitter.com/0lH2LJBqBs— Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Szturm na Hiszpanię. Stan wyjątkowy niemożliwy

W obliczu eskalacji wydarzeń, lokalne władze zwróciły się do rządu w Madrycie z wnioskiem o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Jednakże, jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prawo nie przewiduje wprowadzenia takiego stanu w przypadku kryzysów migracyjnych. Mimo to, Hiszpania i Maroko potwierdziły porozumienie w sprawie „jak najszybszej” repatriacji wszystkich osób, które nielegalnie przedostały się na terytorium Hiszpanii.

Problem kryzysu migracyjnego w Ceucie nie pozostaje bez echa w Unii Europejskiej. Komisarz UE do spraw wewnętrznych i migracji, Magnus Brunner, zaoferował na portalu X wsparcie dla Hiszpanii ze strony agencji Frontex, która mogłaby pomóc w opanowaniu trudnej sytuacji.

W piątek do Ceuty udadzą się premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby ocenić sytuację na miejscu oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.