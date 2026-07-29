Iga Świątek zamieszka we Włoszech? Chce kupić tam dom, wskazała minus życia w Polsce

Iga Świątek uwielbia Włochy. Kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem", zapytana o swój ulubiony kraj jako turystki, wskazała właśnie Italię.

- Całe Włochy zawsze robią na mnie ogromne wrażenie. Super się tam czuję. Jest tam tyle miejsc, które można zobaczyć. Na pewno podoba mi się bardzo turniej w Rzymie, zwłaszcza jak mam trochę więcej czasu, żeby pozwiedzać. Myślę, że właśnie Włochy są moim ulubionym krajem jako turystki - stwierdziła wtedy Iga Świątek.

Potem w rozmowie z włoską telewizją Super Tennis znów mówiła o swoim sentymencie do tego kraju. Zapytana o swój urlop w Materze i stosunek do Włoch, stwierdziła:

- Kocham Włochy. Mogłabym tam mieszkać. I może w przyszłości tam zamieszkam. Włochy są niesamowite. Moim marzeniem jest mieć tam dom. Nie wiem, czy to skomplikowane czy nie, żeby kupić dom gdzieś indziej. Dla mnie to byłby duży krok. A Włochy uwielbiam, jedzenie, ludzi. To byłoby spełnienie marzeń - powiedziała Iga Świątek.

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Teraz w podcaście Natalii Szymańczyk Iga Świątek wróciła do temu zakupu nieruchomości za granicą. I znów zdradziła, że najbardziej ciągnie ją do Italii. Tenisowa gwiazda nie ukrywa, że największą zaletą posiadania domu poza Polską byłaby dla niej możliwość spokojnego odpoczynku.

- Fajnie by było mieć takie miejsce, gdzie mogłabym się wybrać i mieć trochę więcej prywatności. Teraz jak jestem w Warszawie i wracam po turniejach, to to nie jest tak, że mam taką swobodę, żeby wszędzie iść na kawkę, na ciastko do restauracji, bo cały czas jestem obserwowana - przyznała.

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Iga Świątek planuje kupno domu na południu Europy, ale nie będzie podejmować decyzji pochopnie.

- Mam wrażenie, że żeby w ogóle kupić taką nieruchomość, musiałabym faktycznie się tam wybrać, zrobić research, spędzić w okolicy chociaż kilka dni. W zeszłym roku byłam w Bari i się zastanawiałam nad tamtym rejonem, ale ciężko jest mimo wszystko to zrobić tak po prostu z marszu. Ludzie się zastanawiają nad takimi rzeczami latami. Ale też zastanawiałam się, czy właśnie Włochy będą idealne, czy nie wiem... Grecja? - stwierdziła.

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