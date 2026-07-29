CBA wkroczyło do sześciu szpitali na Mazowszu! Są zarzuty dla trzech osób

CBA wkroczyło do sześciu szpitali. Śledczy badają podejrzenia korupcji i nieprawidłowości przy przetargach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili działania w sześciu szpitalach na Mazowszu. Akcja jest elementem śledztwa dotyczącego podejrzeń korupcji oraz nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych w latach 2020–2021. Do tej pory zarzuty usłyszały trzy osoby, jednak śledczy podkreślają, że postępowanie wciąż trwa i może objąć kolejne wątki.

Jak przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne, 28 lipca funkcjonariusze warszawskiej delegatury prowadzili czynności na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. W czasie przeszukań zabezpieczono dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych, które mają zostać poddane szczegółowej analizie i mogą stanowić ważny materiał dowodowy.

Trzy osoby z zarzutami. To nie koniec śledztwa

Postępowanie dotyczy wydarzeń z lat 2020–2021. Prokuratura i CBA sprawdzają, czy osoby pełniące funkcje publiczne mogły przyjmować lub wręczać korzyści majątkowe. Równolegle analizowany jest sposób wykorzystania środków przekazanych przez samorząd na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.

Dotychczas w sprawie zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. CBA zaznacza jednak, że śledztwo ma charakter wielowątkowy i pozostaje rozwojowe. Po przeanalizowaniu zabezpieczonych materiałów śledczy zapowiadają kolejne czynności procesowe, które mogą doprowadzić do dalszych ustaleń.

Źródło: fakt.pl

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie