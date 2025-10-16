Iga Świątek odwiedziła włoską Jerozolimę! Nie była tam sama!

Iga Świątek po występie w Wuhan długo nie odzywała się w mediach społecznościowych. Teraz przerwała milczenie. Okazało się, że tenisowa gwiazda wyskoczyła na urlop w wyjątkowe miejsce. Zobacz, gdzie wypoczywała Iga Świątek. Nie była tam sama!

"Fajnie spędzony czas" - napisała Iga Świątek, dzieląc się z kibicami na Instagramie zdjęciami z urlopu. Tenisowa gwiazda nie zdradziła, gdzie konkretnie wypoczywała, ale fani szybko rozpoznali charakterystyczne widoki. Mistrzyni Wimbledonu zwiedzała Materę. Towarzyszył jej Tomasz Świątek, tata wiceliderki rankingu WTA.

Matera to niesamowicie klimatyczne i baśniowe miejsce, jedno z najpiękniejszych miast w południowych Włoszech. Jej historyczne centrum wpisano na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słynie ze starożytnych domów wykutych w skale. Historia Matery sięga paleolitu, co czyni ją jednym z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miejsc na świecie. Malownicze uliczki, jaskinie i kościoły skalne przyciągają turystów.

Matera nazywana jest włoską Jerozolimą. Miasto zyskało popularność dzięki filmowi "Pasja" Mela Gibsona, słynnemu obrazowi odtwarzającemu dwanaście godzin w życiu Jezusa poprzedzających jego ukrzyżowanie. Gibson uznał, że właśnie Matera ze wszystkich miejsc na świecie najbardziej przypomina Jerozolimę z czasów Chrystusa. Dlatego właśnie tam nakręcił swój słynny film.

Co ciekawe, Iga Świątek już po raz kolejny wyskoczyła na krótki urlop do Italii. Wcześniej wypoczywała m.in. przy Lago di Garda czy w Castel Gandolfo pod Rzymem. W jednym z wywiadów dla "Super Expressu", zapytana o ulubiony kraj, który zwiedziła jako turystka, wskazała właśnie Włochy. - Włochy zawsze robią na mnie ogromne wrażenie. Super się tam czuję. Jest tam tyle miejsc, które można zobaczyć. Na pewno podoba mi się bardzo turniej w Rzymie, zwłaszcza jak mam trochę więcej czasu, żeby pozwiedzać. Myślę, że właśnie Włochy są moim ulubionym krajem jako turystki - powiedziała wtedy Iga Świątek.

