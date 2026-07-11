Jude Bellingham i jego dziewczyna Ashlyn Castro. Modelka jest dużo starsza od piłkarza

Ashlyn Castro urodziła się 17 grudnia 1997 roku w Long Beach w Kalifornii. Ma 28 lat czyli jest sporo starsza od 23-letniego Jude'a Bellinghama (o pięć i pół roku). Karierę buduje w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma ponad 730 tysięcy obserwujących. Pracuje jako modelka, pojawiała się też w teledyskach.

Przed Judem Bellinghamem była związana m.in. z aktorem Michaelem B. Jordanem (od końca 2017 roku). Łączono ją również m.in. z Terance'em Mannem i LaMello Ballem, amerykańskimi gwiazdami NBA. Gdy jej związek z gwiazdą Realu Madryt stał się publiczny, Ashlyn Castro postanowiła nawet odnieść się do tych plotek, przez które była atakowana przez fanów piłkarza.

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- Miałam tylko trzech chłopaków. W 2017 roku byłam w swoim pierwszym związku, a mój chłopak był osobą publiczną. Przez to zaczęto o mnie mówić i plotkować, wymyślając wiele rzeczy. Później byłam związana tylko z dwoma innymi chłopakami - tłumaczyła się na TikToku modelka, odpowiadając na sporą falę hejtu.

Z Jude'em Bellinghamem zaczęła być kojarzona na początku 2025 roku. Ich związek nabrał rozgłosu, gdy Ashlyn Castro pojawiła się na trybunach Santiago Bernabéu obok rodziny angielskiego piłkarza. Od tamtej pory kibicuje mu podczas meczów Realu Madryt i reprezentacji Anglii, w tym na Mundialu 2026.

GALERIA: Ashlyn Castro, dziewczyna Jude'a Bellinghama

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