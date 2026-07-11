Jutta Leerdam musiała pozbyć się tego stroju. To była szalona transakcja

KLS
2026-07-11 11:00

Tym zakupem żył internet i... wielu fanów sportu. Kostium, w którym Jutta Leerdam sięgnęła po złoty i srebrny medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina 2026, został sprzedany na aukcji za imponującą kwotę 195 tysięcy euro. Licytacja odbyła się po zakończeniu imprezy.

Podpisany przez panczenistkę kostium przez cały czas trwania igrzysk był eksponowany w holenderskim pawilonie Staatsloterij TeamNL House w Mediolanie. Dopiero po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji trafił na internetową aukcję, wzbudzając ogromne zainteresowanie kolekcjonerów i kibiców.

Leerdam podczas igrzysk zwróciła na siebie uwagę nie tylko świetnymi występami na lodowym torze. Po zwycięskim biegu na 1000 metrów rozpięła z przodu swój kostium, odsłaniając sportowy biustonosz. Nagranie z tej chwili błyskawicznie obiegło media społecznościowe i stało się jednym z najczęściej udostępnianych materiałów z olimpijskich zmagań. To dodatkowo zwiększyło zainteresowanie samym strojem i sprawiło, że aukcja śledzona była przez wielu fanów sportu.

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Licytacja trwała ponad tydzień. Przez większość czasu najwyższe oferty oscylowały wokół 10 tysięcy euro i niewiele wskazywało na to, że końcowa kwota będzie tak wysoka. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak w ostatnich minutach aukcji, gdy pomiędzy zainteresowanymi wywiązała się zacięta walka o olimpijską pamiątkę. Ostatecznie cena kostiumu holenderskiej panczenistki wzrosła do 195 tysięcy euro, czyniąc kostium jednym z najdrożej sprzedanych sportowych eksponatów związanych z igrzyskami olimpijskimi.

Panczenistka Jutta Leerdam. Na miniaturze obok w rozpiętym stroju startowym. O aukcji kostiumu przeczytasz na SE.
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JUTTA LEERDAM