Jutta Leerdam musiała pozbyć się tego stroju. To była szalona transakcja

Podpisany przez panczenistkę kostium przez cały czas trwania igrzysk był eksponowany w holenderskim pawilonie Staatsloterij TeamNL House w Mediolanie. Dopiero po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji trafił na internetową aukcję, wzbudzając ogromne zainteresowanie kolekcjonerów i kibiców.

Leerdam podczas igrzysk zwróciła na siebie uwagę nie tylko świetnymi występami na lodowym torze. Po zwycięskim biegu na 1000 metrów rozpięła z przodu swój kostium, odsłaniając sportowy biustonosz. Nagranie z tej chwili błyskawicznie obiegło media społecznościowe i stało się jednym z najczęściej udostępnianych materiałów z olimpijskich zmagań. To dodatkowo zwiększyło zainteresowanie samym strojem i sprawiło, że aukcja śledzona była przez wielu fanów sportu.

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Licytacja trwała ponad tydzień. Przez większość czasu najwyższe oferty oscylowały wokół 10 tysięcy euro i niewiele wskazywało na to, że końcowa kwota będzie tak wysoka. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak w ostatnich minutach aukcji, gdy pomiędzy zainteresowanymi wywiązała się zacięta walka o olimpijską pamiątkę. Ostatecznie cena kostiumu holenderskiej panczenistki wzrosła do 195 tysięcy euro, czyniąc kostium jednym z najdrożej sprzedanych sportowych eksponatów związanych z igrzyskami olimpijskimi.