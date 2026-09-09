Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika. Jest dla siatkarza największym wsparciem, zaraziła go pasją

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-09 17:41

Bartłomiej Lemański błyszczy pod siatką w reprezentacji Polski, a najmocniej kciuki za niego trzyma jego dziewczyna Dominika. "Największe wsparcie" - pisze o swojej ukochanej mierzący aż 217 cm wzrostu środkowy naszej kadry. Zobaczcie zdjęcia.

Bartłomiej Lemański mierzy aż 217 cm wzrostu i gra na pozycji środkowego. Pochodzący z Warszawy siatkarz w reprezentacji Polski zadebiutował już w 2017 roku, ale jego kariera była drogą krętą i wyboistą. Uznawany od dawna za wielki talent zawodnik przechodził kryzysy mentalne, które przekładały się na duże wahania formy. Presja w silnych klubach, kontuzje i oczekiwania kibiców odbijały się na jego dyspozycji. Dziś 30-latek studiuje psychologię, specjalizuje się w psychologii sportu i otwarcie mówi o znaczeniu zdrowia psychicznego w sporcie.

W tym wszystkim kluczową rolę odgrywa jego dziewczyna Dominika. Para jest razem od lat, a siatkarz pisze o ukochanej, że jest dla niego "największym wsparciem".

- Najbliżsi, w tym moja dziewczyna, to osoby, z którymi zawsze mogę porozmawiać o kotłowaniu się myśli, zawieszaniu i gotującej się głowie - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

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Wsparcie emocjonalne Dominiki pomogło mu przetrwać najtrudniejsze momenty kariery i wrócić na właściwe tory. Dzięki niej odnalazł też muzyczną pasję. To Dominika zaraziła Bartłomieja miłością do muzyki rockowej i metalowej. Siatkarz gra na gitarze elektrycznej, ucząc się się popularnych riffów, a wspólne zainteresowania wzmacniają ich więź.

- Moja dziewczyna zaraziła mnie miłością do muzyki rockowej i metalowej. Postanowiłem, że skoro znam już podstawy, to trzeba się dalej rozwijać. Gdy wymyślę sobie, że chcę zagrać jakąś piosenkę, to w wolnych chwilach siadam i próbuję jej się nauczyć. Obecnie pracuję nad riffami Metalliki, Nirvany i Black Sabbath. Sporym wyzwaniem jest też "Ace of Spades", przebój zespołu Motorhead - zdradził w rozmowie z "PS" Bartłomiej Lemański.

GALERIA: Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika

Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika
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