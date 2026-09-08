Wilfredo Leon i Tomasz Fornal to duet na złoto. Jeden jest królem wędkarzy, drugi mistrzem gier. Poznaj ich tajemnice!

Tuż przed startem Mistrzostw Europy "Sportowy Flesz" zagląda za kulisy życia dwóch gwiazd polskiej siatkówki, odkrywając ich nieznane pasje.

Tomasz Fornal, znany z "Atmosfery" i talentu, poza boiskiem jest zapalonym graczem, marzącym o własnym gamingowym królestwie.

Wilfredo Leon, który przybył do Polski z miłości, zaskakuje zamiłowaniem do wędkarstwa, gdzie pobił swój imponujący rekord. Sprawdź, jak te pasje łączą ich na boisku!

Tomasz Fornal. Siatkarski "Atmosferović" i pasjonat gier

W piłce nożnej często mówi się o "Atmosferoviciu" – zawodniku, który jest dobrym duchem drużyny, dba o nastroje w szatni i nie stroni od żartów. Gdyby szukać takiego siatkarza w reprezentacji Polski w siatkówce, bez wahania wskazalibyśmy na Tomasza Fornala. Jest tu jednak pewna różnica. Fornal nie znalazł się w kadrze tylko dlatego, że opowiada świetne dowcipy, ale przede wszystkim dlatego, że jest niebywale utalentowanym siatkarzem.

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Swoją przygodę ze sportem rozpoczynał w krakowskim UKS-ie 22. Trudno się dziwić, że wybrał tę drogę, będąc synem Marka Fornala, byłego siatkarza, oraz Doroty Fornal, nauczycielki wychowania fizycznego. Dziś jest jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców, a jego popularność wykracza daleko poza siatkarskie parkiety.

Mało kto wie, że poza siatkówką jego wielką pasją są gry komputerowe. Gdy tylko ma wolną chwilę, potrafi na wiele godzin zamknąć się w swoim pokoju i przenieść do wirtualnego świata. Jego wielkim marzeniem jest budowa profesjonalnego pokoju dla gracza.

Wilfredo Leon. Z Kuby do Polski z miłości

Dziś jest gwiazdą światowego formatu, jednak jego droga do reprezentowania Polski nie była usłana różami. Wilfredo Leon dzieciństwo spędził w Santiago de Cuba, dorastając w trudnych warunkach ekonomicznych w okresie kryzysu. Aby dotrzeć na trening, musiał pieszo pokonywać wiele kilometrów, a w domu często brakowało bieżącej wody. To zahartowało jego charakter. Choć kształcił się na nauczyciela WF-u, jego talent sprawił, że został profesjonalnym siatkarzem i filarem reprezentacji Kuby.

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Jego życie odmieniło się w 2011 roku, gdy podczas turnieju Ligi Narodów spotkał Małgorzatę, którą wcześniej poznał przez internet. W czasach, gdy na Kubie dostęp do sieci był bardzo ograniczony, było to nie lada wyzwanie. Miłość okazała się silniejsza. W 2012 roku zrezygnował z gry dla Kuby i zaczął ubiegać się o polskie obywatelstwo. Paszport otrzymał w 2015 roku, a rok później wziął ślub. Dziś są szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci.

Jego drugą wielką pasją jest wędkarstwo, którym zaraził go dziadek. Jak sam twierdzi, łowienie ryb go uspokaja, a jego rekordowa zdobycz ważyła aż 12 kilogramów.

Brat z bratem. Wyjątkowa więź gwiazd

Fornala i Leona łączy nie tylko pozycja na boisku i gra w tej samej reprezentacji. Mimo że w klubach wielokrotnie stawali naprzeciwko siebie jako rywale, poza parkietem łączy ich braterska więź. Zresztą, słowo "brat" to pieszczotliwe określenie, jakiego Fornal używa w stosunku do Leona. To właśnie jest prawdziwy duch drużyny, który już w czwartek poprowadzi Polaków do walki w pierwszym meczu na mistrzostwach Europy.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Następne pytanie