Tak Wilfredo Leon świętował urodziny! Niezła impreza, zaprosił całą reprezentację

Polscy siatkarze dotarli do Sofii, gdzie będą walczyć w fazie grupowej mistrzostw Europy. Broniący tytułu Biało-Czerwoni pierwszy mecz rozegrają w czwartek (10 września), a ich rywalem będzie Portugalia.

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W poniedziałek znalazł się też czas na świętowanie. Wilfredo Leon 33 lata skończył 31 lipca, ale właśnie teraz zaprosił kolegów z reprezentacji Polski na urodzinową kolację. Nasz przyjmujący na Instagramie podzielił się z fanami sympatycznymi obrazkami z imprezy w restauracji. Widać na nich, jak Wilfredo Leon zdmuchuje świeczkę na kawałku tortu. Jest też zabawne wideo, na którym pochodzący z Kuby siatkarz rytmicznie tańczy, gdy stojący wokół stołu koledzy z kadry śpiewają głośno: "A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie!"

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"Wczoraj zabrałem kolegów na urodzinową kolację" - skomentował urodzinowe obrazki Wilfredo Leon. "A kto z nami nie wypije... Wczoraj w 100 procentach bezalkoholowo - jesteśmy profesjonalistami" - dodał, żeby nie było wątpliwości.

GALERIA: Urodzinowa impreza Wilfredo Leona

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