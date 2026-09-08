Piękne polskie siatkarki przyłapane przez paparazzi na lotnisku! Na zdjęciach nic się nie ukryło

Bartosz Olszewski
likp
MSK
2026-09-08 14:15

Reprezentacja polskich siatkarek wróciła z udanych dla nich mistrzostw Europy. Co prawda nasze zawodniczki nie zdobyły medalu, ale czwarte miejsce i tak uznać należy za sukces. Na lotnisku w Warszawie piękne polskie siatkarki zostały przyłapane przez paparazzi. Na zdjęciach nic się nie ukryło. Widać na nich m.in. Julitę Piasecką, Katarzynę Wenerską czy Maję Koput.

Polskie siatkarki w mistrzostwach Europy. Zderzenie z rzeczywistością w półfinale

Polskie siatkarki były rewelacją ostatnich mistrzostw Europy. Przed startem turnieju raczej nikt "Biało-czerwonych" w gronie faworytek nie widział. Jednak na przekór niedowiarkom nasze zawodniczki pokazały, że nie wolno ich skreślać. W swojej grupie wygrały wszystkie mecze, w tym ostatni - z Turcją, czyli późniejszymi triumfatorami. W fazie pucharowej - na starcie - Polki bez problemu rozprawiły się z Portugalią 3:0. Potem trafiliśmy na mocniejsze Holenderki, ale i z nimi - mimo słabszych okresów w grze - uporaliśmy się bez większych komplikacji. Ostatecznie nasze siatkarki wygrały 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) i zameldowały się w półfinale. Tam jednak przyszło brutalne zderzenie z rzeczywistością - Włoszki były poza zasięgiem i zasłużenie zwyciężyły 3:1 (19:25, 19:25, 25:21, 16:25). "Biało-czerwonym" nie powiodło się też w spotkaniu o 3. miejsce, w którym uległy Serbkom także 1:3 (21:25, 19:25. 25:15, 18:25). 

Julita Piasecka na prywatnych zdjęciach. Wszyscy zachwycają się urodą polskiej siatkarki!

Przyłapane na lotnisku. Dzielnie taszczyły bagaże

W poniedziałek, 7 września, nasze reprezentantki wróciły do Polski. Na lotnisku w Warszawie przywitali je kibice, a także paparazzi, którym udało się przyłapać piękne polskie siatkarki na lotnisku. Wśród nich były m.in. Julita Piasecka, Julia Szczerkowska, Maja Koput czy Katarzyna Wenerska. Panie dzielnie taszczyły swoje bagaże, a potem udały się na konferencję prasową. Tam naszym bohaterkom mistrzostw Europy podziękowali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na słowach jednak się nie skończyło. Zawodniczki otrzymały kwiaty, które są symbolem ich znakomitej postawy na turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu. 

Julia Szczurowska na prywatnych zdjęciach. Bohaterka Polek lśni nie tylko na parkiecie!

Polskie siatkarki na lotnisku. Na miniaturze Julita Piasecka z bukietem kwiatów. O ich powrocie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 83
CO ZA HISTORIA! TURCY CHCIELI PODEBRAĆ NAM GWIAZDĘ SIATKÓWKI!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKIE SIATKARKI