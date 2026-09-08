Piękne polskie siatkarki przyłapane przez paparazzi na lotnisku! Na zdjęciach nic się nie ukryło

Polskie siatkarki w mistrzostwach Europy. Zderzenie z rzeczywistością w półfinale

Polskie siatkarki były rewelacją ostatnich mistrzostw Europy. Przed startem turnieju raczej nikt "Biało-czerwonych" w gronie faworytek nie widział. Jednak na przekór niedowiarkom nasze zawodniczki pokazały, że nie wolno ich skreślać. W swojej grupie wygrały wszystkie mecze, w tym ostatni - z Turcją, czyli późniejszymi triumfatorami. W fazie pucharowej - na starcie - Polki bez problemu rozprawiły się z Portugalią 3:0. Potem trafiliśmy na mocniejsze Holenderki, ale i z nimi - mimo słabszych okresów w grze - uporaliśmy się bez większych komplikacji. Ostatecznie nasze siatkarki wygrały 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) i zameldowały się w półfinale. Tam jednak przyszło brutalne zderzenie z rzeczywistością - Włoszki były poza zasięgiem i zasłużenie zwyciężyły 3:1 (19:25, 19:25, 25:21, 16:25). "Biało-czerwonym" nie powiodło się też w spotkaniu o 3. miejsce, w którym uległy Serbkom także 1:3 (21:25, 19:25. 25:15, 18:25).

Julita Piasecka na prywatnych zdjęciach. Wszyscy zachwycają się urodą polskiej siatkarki!

Przyłapane na lotnisku. Dzielnie taszczyły bagaże

W poniedziałek, 7 września, nasze reprezentantki wróciły do Polski. Na lotnisku w Warszawie przywitali je kibice, a także paparazzi, którym udało się przyłapać piękne polskie siatkarki na lotnisku. Wśród nich były m.in. Julita Piasecka, Julia Szczerkowska, Maja Koput czy Katarzyna Wenerska. Panie dzielnie taszczyły swoje bagaże, a potem udały się na konferencję prasową. Tam naszym bohaterkom mistrzostw Europy podziękowali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na słowach jednak się nie skończyło. Zawodniczki otrzymały kwiaty, które są symbolem ich znakomitej postawy na turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu.

Julia Szczurowska na prywatnych zdjęciach. Bohaterka Polek lśni nie tylko na parkiecie!

83