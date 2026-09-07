Taką niespodziankę Robert Lewandowski sprawił żonie na urodziny. Anna świetnie dobrała słowa

Tegoroczne urodziny Anna Lewandowska spędza w wyjątkowych okolicznościach. Po przeprowadzce rodziny do Chicago trenerka rozpoczęła kolejny etap życia za oceanem. Z okazji 38. urodzin opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała dotychczasową drogę i podkreśliła, jak zmieniło się jej podejście do życia oraz opinii innych osób.

– Żyjemy tylko raz i dobrze jest przeżyć to życie na własnych zasadach. Kiedyś często przejmowałam się tym, co ludzie pomyślą, opiniami i tym, jak widzą mnie inni. A dziś? Dziś po prostu cieszę się, że moi najbliżsi i przyjaciele znają mnie naprawdę i akceptują taką, jaka jestem

Ostatnie tygodnie przyniosły rodzinie Lewandowskich ogromne zmiany. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych Anna i Robert wraz z córkami musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ich obecnym domem jest Chicago.

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Robert Lewandowski również postanowił w wyjątkowy sposób uczcić urodziny żony. Piłkarz zamieścił w sieci serię romantycznych kadrów. Na zdjęciach pojawiły się m.in. ogromny bukiet kwiatów, efektowne balony układające się w liczbę „38”, a także rodzinne chwile z córkami pary – Klarą i Laurą. Nie zabrakło również czułych, pełnych bliskości ujęć małżonków.

Anna Lewandowska o urodzinach „najdalej od domu”

Przez wiele lat rodzina mieszkała w Katalonii, która stała się ich drugim domem. Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire sprawił jednak, że cała rodzina musiała rozpocząć nowy rozdział za oceanem.

Teraz, w dniu swoich 38. urodzin, trenerka ponownie nawiązała do przeprowadzki. Tym razem podkreśliła przede wszystkim rodzinny charakter świętowania i fakt, że tegoroczne urodziny przypadły jej spędzić wyjątkowo daleko od rodzinnych stron. – W tym roku urodziny w kolejnym nowym miejscu na świecie. Tym razem najdalej od domu, na spokojnie i w gronie najbliższej rodziny – napisała. Całość w poście Anny Lewandowskiej załączonym poniżej. Redakcja "Super Expressu" również życzy wszystkiego najlepszego!

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