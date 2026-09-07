Niezwykłe zdjęcia z pogrzebu Jana Frycza. Aktor został pochowany obok największych polskich ikon. Jest tam słynny sportowiec

Pogrzeb Jana Frycza. Aktor pochowany w miejscu absolutnie szczególnym

Pogrzeb Jana Frycza zgodnie z zapowiedziami miał państwowy charakter. Znakomity aktor, uwielbiany przez kilka pokoleń Polaków, pożegnany został przez wielu zwykłych fanów, a także przez największe postacie polskiej rozrywki i kultury. Wśród żałobników, którzy przyszli na pogrzeb Jana Frycza, znalazły się takie tuzy jak: Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska, Beata Ścibakówna, Jan Englert, Zbigniew Zamachowski i Jerzy Zelnik. A to tylko niewielką część sław, które przyszły pożegnać aktora. Nie zabrakło także przedstawicieli Cracovii, czyli klubu piłkarskiego bliskiemu sercu artysty. Pojawiła się nawet monstrualna flaga klubu, która rzucała się w oczy przybyłych. Uroczystości rozpoczęły się w domu pogrzebowym ulokowanym na Powązkach Wojskowych. Potem urnę z prochami Jana Frycza złożono do grobu w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. To miejsce absolutnie szczególne, zarezerwowane dla najwybitniejszych Polaków.

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Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Pochowani są tam najwybitniejsi Polacy

Jan Frycz spoczął został w alei, w której ostatni pogrzeb miał miejsce w 2022 roku. Wówczas pochowany został Jerzy Połomski. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim pożegnano zaledwie cztery osoby - poza wspomnianym piosenkarzu byli to jego siostra Jadwiga Pająk, Bogusław Kaczyński i Wojciech Młynarski. Jak czytamy w portalu o2.pl "praktycznie nie ma tam już żadnych wolnych miejsc na nowe pochówki". W Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim znajdują się groby wielkich Polaków, m.in. Władysława Reymonta, Hanki Ordonówny, Kazimierza Wierzyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Rodziewiczówny, Jana Kiepury, Kaliny Jędrusik i Jana Parandowskiego. Swoje groby mają tam też słynny przedwojenny pilot sportowy - Franciszek Żwirko i latający z nim Stanisław Wigura. Obaj lotnicy zginęli w katastrofie w lesie pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim.

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