Wielkie show na Stadionie Śląskim! Musiał zagra legendę, wszystko skomentuje Szpakowski. Znamy szczegóły hitu TVP!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-09-07 15:21

Szykuje się absolutny hit! Stadion Śląski, legendarny „Kocioł Czarownic”, zamieni się w gigantyczną scenę teatralną. W roli bohatera narodowego Gerarda Cieślika zobaczymy Macieja Musiała, a przez całe widowisko poprowadzi nas... Dariusz Szpakowski w zupełnie nowej roli! To będzie opowieść o meczu, który wstrząsnął komunistyczną Polską. Znamy szczegóły tego niesamowitego przedsięwzięcia, które pokaże TVP.

  • Stadion Śląski zamieni się w gigantyczną scenę teatralną, by 20 września uczcić 70-lecie obiektu bezprecedensowym widowiskiem.
  • Maciej Musiał wcieli się w legendarnego Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski zaskoczy widzów w zupełnie nowej roli komentatora.
  • Poznaj szczegóły tego monumentalnego show, które TVP pokaże na antenie i dowiedz się, jak zobaczyć tę historię o sile narodu.

Maciej Musiał jako bohater narodowy

Już 20 września Stadion Śląski stanie się areną spektaklu, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Widowisko „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” upamiętni 70-lecie obiektu, a jego sercem będzie historia jednego człowieka. W rolę legendarnego piłkarza wcieli się Maciej Musiał, znany m.in. z serialu „Rodzinka.pl”.

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Punktem wyjścia dla tej opowieści będzie legendarny mecz Polska-ZSRR z 1957 roku. To właśnie wtedy, na oczach blisko 100 tysięcy kibiców, Biało-Czerwoni wygrali 2:1, a Gerard Cieślik strzelił obie bramki, stając się bohaterem. W czasach PRL-u to zwycięstwo miało wymiar znacznie wykraczający poza sport – było symbolem narodowej dumy i pstryczkiem w nos dla sowieckiego reżimu.

Dariusz Szpakowski w zupełnie nowej roli

Za reżyserię odpowiadają Janusz Zaorski i Robert Talarczyk, ale to nie koniec niespodzianek. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, m.in. Dorota Pomykała i Bogdan Kalus. Prawdziwą bombą jest jednak udział legendy komentarza sportowego. W rolę Wiecznego Komentatora wcieli się sam Dariusz Szpakowski! To jego głos, znany z najważniejszych meczów, będzie prowadził widzów przez całe przedstawienie. To rola, w jakiej jeszcze go nie widzieliśmy.

Stadion zamieni się w teatr. Gdzie to obejrzeć?

Organizatorzy zapowiadają show na niespotykaną skalę. Płyta stadionu stanie się sceną teatralną, a na trybunach zasiądzie blisko 6 tysięcy widzów. Spektakl połączy żywy teatr, muzykę, fragmenty filmowe wyświetlane na telebimach oraz nowoczesne efekty multimedialne.

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Historia Cieślika będzie pretekstem do opowieści o skomplikowanych losach Śląska, tożsamości i sile wspólnoty. Widowisko powstaje w koprodukcji TVP i Stadionu Śląskiego. Wielki spektakl „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” odbędzie się 20 września, a jego realizację telewizyjną przeprowadzi i pokaże na swojej antenie Telewizja Polska. To wydarzenie, którego żaden fan sportu i historii nie może przegapić.

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MACIEJ MUSIAŁ
DARIUSZ SZPAKOWSKI