Państwowy pogrzeb Jana Frycza. Poruszające zdjęcia żałobników. Wcześniej aktora pożegnali Michał Probierz i Cracovia

Pogrzeb Jana Frycza. Wielkie nazwiska żegnają wybitnego aktora

Państwowy pogrzeb Jana Frycza - zgodnie z przewidywaniami - zgromadził tłum żałobników. Wybitnego aktora przyszli pożegnać nie tylko bliscy, i koledzy z branży, lecz także rzesze fanów, w tym kibiców Cracovii, której sympatykiem był Jan Frycz. Specjalne pożegnanie aktora odbyło się podczas meczu Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Wieczystą. Z kolei Michał Probierz z aktorem miał bardzo osobiste relacje.

Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję za to że gdy poznaliśmy się na lotnisku w Krakowie był Pan człowiekiem, który mnie wspierał i dziękuję za ostatni niedawny telefon. Zawsze będzie Pan u mnie w sercu

- napisał po śmierci Jana Frycza były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Na pogrzebie Jana Frycza zaroiło się od wielu słynnych postaci, szczególnie ze środowiska artystycznego. W tłumie żałobników dostrzec można było takie znakomitości jak: Krystyna Janda, Borys Szyc, Janusz Gajos, Andrzej Grabowski, Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Robert Więckiewicz, Jan Englert czy Beata Ścibakówna. Poruszające zdjęcia żałobników prezentujemy w galerii.

Pogrzeb Jana Frycza. Zdjęcia żałobników: Wielkie sławy żegnają aktora

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Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku. Przedtem ciężko chorował, o czym mało kto wiedział. Komunikat o śmierci znakomitego aktora zamieścił Teatr Narodowy w Warszawie.

Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych

- czytaliśmy na profilu teatru w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Jana Frycza bez księdza. Tylko u nas wszystkie szczegóły