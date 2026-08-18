Ściskające za serce słowa Michała Probierza po śmierci Jana Frycza. "Dziękuję za niedawny telefon"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-18 12:14

Szokujące wieści obiegły Polskę w poniedziałek. W wieku 72 lat zmarł wybitny aktor Jan Frycz, który prywatnie był wielkim kibicem Cracovii. Jego śmierć poruszyła nie tylko świat kultury, ale i sportu. W niezwykle osobisty i chwytający za serce sposób pożegnał go były selekcjoner reprezentacji Polski, Michał Probierz, dzieląc się prywatnym wspomnieniem.

WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE JANA FRYCZA

Wyciskające łzy słowa Michała Probierza

Informacja o śmierci Jana Frycza, potwierdzona 17 sierpnia przez Teatr Narodowy, wstrząsnęła Polską. Aktor zmarł dwa dni wcześniej, w otoczeniu najbliższych. Choć znany był z dziesiątek wybitnych ról, nie każdy wiedział o jego drugiej, sportowej miłości. Tę pasję doskonale rozumiał były selekcjoner polskiej kadry, Michał Probierz. Jego wpis w mediach społecznościowych jest jednym z najbardziej poruszających pożegnań.

- Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję za to, że gdy poznaliśmy się na lotnisku w Krakowie, był Pan człowiekiem, który mnie wspierał i dziękuję za ostatni, niedawny telefon - napisał selekcjoner, ujawniając kulisy ich znajomości. - Zawsze będzie Pan u mnie w sercu - dodał we wzruszających słowach Probierz.

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Cracovia i świat sportu żegnają "jednego z nas"

Jan Frycz od zawsze był sercem związany z Krakowem i tamtejszą Cracovią. Klub, któremu kibicował przez całe życie, również opublikował pełne smutku oświadczenie, podkreślając wyjątkową więź, jaka łączyła aktora ze społecznością "Pasów".

- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jana Frycza. [...] Przede wszystkim był jednak jednym z nas, kibicem Cracovii, człowiekiem związanym z naszym Klubem. Jako społeczność Cracovii łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Jana Frycza - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

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Aktora pożegnały także inne osoby związane ze sportem, w tym współzałożyciel KSW, Maciej Kawulski, który miał okazję współpracować z nim na planie filmowym.

- Najwięksi z nas odchodzą po cichu, choć w tych, którzy mieli szczęście spotkać się z ich uwagą, wszystko krzyczy. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie na planie [...] i ciszę, kiedy ty pokazywałeś, że można to zrobić jeszcze lepiej - wspomina zmarłego aktora Maciej Kawulski.

Sam Jan Frycz w wywiadzie dla Interii pod koniec 2024 roku z dumą mówił o swojej pasji.

- Ja zawsze byłem kibicem Cracovii. Miałem dwóch kolegów z podstawówki, którzy grali w pierwszej drużynie. Poza tym podobał mi zwyczaj, który miała Cracovia, czyli treningu noworocznego w dniu 1 stycznia - przyznał legendarny aktor.

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JAN FRYCZ
MICHAŁ PROBIERZ