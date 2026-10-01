Dajana Jastremska ostatnio z powodów zdrowotnych wypadła z Top-100 rankingu WTA, a potencjał ma na dużo wyższą pozycję. Kariera długonogiej Ukrainki to prawdziwy rollercoaster. W wieku zaledwie 18 lat wygrała dwa razy z rzędu turniej WTA w Hua Hin (2018 i 2019) i wydawało się, że drzwi do wielkiej kariery stoją przed nią otworem. W 2021 roku przeżyła jednak najtrudniejszy moment – została zawieszona po pozytywnym wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto metabolit mesterolonu. Po półrocznej walce Dajana Jastremska udowodniła przed ITF, że doszło do zanieczyszczenia i została oczyszczona z zarzutów. Rok 2024 był dla niej przełomowy: pierwszy półfinał Wielkiego Szlema (Australian Open – pokonała m.in. Vondroušovą i Azarenkę), a potem najlepszy sezon w karierze (finał Miami 1000, ćwierćfinały Indian Wells, Rzym, Cincinnati).

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Dajana Jastresmska gra bardzo agresywny i ofensywny tenis. Jej płaskie, potężne uderzenia z obu stron robią wrażenie. Ofensywna jest również na Instagramie, gdzie serwuje fanom bardzo seksowne fotki.

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Dajana Jastremska jest prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych i to nie tylko na Instagramie. Próbowała sił również jako piosenkarka i nagrała popowy singiel. Aktywna jest również na swoim kanale na YouTube. Prywatnie od 2024 roku jest w szczęśliwym związku z niepokonanym ukraińskim zawodnikiem MMA Davidem Allakhverdievem . Poniżej seksowne zdjęcia Dajany Jastremskiej.

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