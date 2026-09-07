"Taniec z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk z uwypuklonym biustem i odsłoniętymi plecami

Kreacja Joanny Jędrzejczyk z uwypuklonym biustem i odsłoniętymi plecami rozpaliła parkiet pierwszego odcinka jesiennej serii programu "Taniec z Gwiazdami"! Legendarna mistrzyni UFC zaprezentowała się w przewiewnej żółtej sukience, w której zupełnie nie przypominała twardzielki z oktagonu. Do tego doszły buty na obcasie, które jeszcze bardziej dodały sportsmence pierwiastka kobiecości. Jeśli jednak chodzi o sam taniec, to Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko wypadli nieco słabiej niż wyglądali. Jury w składzie Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak przyznało parze 22 punkty (na 40 możliwych). Ten ostatni jednak nie szczędził Joannie Jędrzejczyk komplementów.

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Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zazwyczaj sportowcy mają determinację, ale Kamil tak umiejętnie Cię ustawił, że wszystkie te figury tańczyłaś genialnie!

- ocenił juror, który przyznał parze Jędrzejczyk - Kuroczko sześć punktów.

Galeria: Zmysłowa Joanna Jędrzejczyk w programie "Taniec z Gwiazdami"

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"Taniec z Gwiazdami". Mandaryna najlepsza, Joanna Jędrzejczyk ze stratą sześciu punktów

Zmysłowa Joanna Jędrzejczyk i jej taneczny partner szóstkę otrzymali także od Julii Wieniawy. O punkt mniej para dostała od Iwony Pavlović i Tomasza Wygody. 22 punkty może na kolana nie rzucają, ale powodu do wstydu na pewno nie ma. Tym bardziej, że najlepsze duety - Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz oraz Helena Englert i Roman Osadchly - dostały tylko sześć oczek więcej. Przed startem jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zresztą to właśnie wspomniana Mandaryna i Joanna Jędrzejczyk uznawane były za jedne z faworytek tanecznego show Polsatu. Obie panie przyćmiły resztę gwiazd na imprezie integracyjnej. Atutem byłej mistrzyni UFC na pewno jest świetna kondycja i doskonale przygotowane ciało. A także mentalność mistrzyni, co wiele razy udowodniła w oktagonie.

"Taniec z Gwiazdami". Wyniki pierwszego odcinka

Para nr 8: Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 28 punktów,

Para nr 4: Helena Englert i Roman Osadchly – 28 punktów

Para nr 7: Dominik Rupiński, Estelle Francois – 26 punktów,

Para nr 1: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 23 punkty,

Para nr 2: Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty,

Para nr 9: Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 22 punkty,

Para nr 10: Kaeyra i Kacper Rutka – 26 puntków,

Para nr 3: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś – 14 puntków,

Para nr 6: Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów,

Para nr 11: Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska – 25 punktów,

Para nr 12: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 23 punkty,

Para nr 5: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta – 18 punktów,