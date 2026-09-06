"Taniec z Gwiazdami". Zdjęcia Joanny Jędrzejczyk przyspieszyły bicie serca panów. "Wyglądasz hot", Fiu, fiu, jaka figura"

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-06 5:23

Joanna Jędrzejczyk już w niedzielę, 6 września, zadebiutuje na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Była mistrzyni UFC w show-biznesie ma już duże doświadczenie. Na parkiecie jednak jej największym atutem będzie wysportowane i świetnie przygotowane do wysiłku ciało. Widać je na zdjęciach w naszej galerii. Te fotki przyspieszyły bicie serca panów.

"Taniec z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk zachwyca przygotowaniem fizycznym

Joanna Jędrzejczyk to przede wszystkim znakomita zawodniczka MMA. Urodzona w Olszynie fighterka była mistrzynią UFC w wadze słomkowej, a w federacji stoczyła 15 walk, z czego 10 wygrała. Sportsmenka jednak świetnie czuje się też w świecie show-biznesu, dlatego jej udział w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" trudno uznać za zaskoczenie. W przeszłości Joanna Jędrzejczyk miała już styczność z tanecznym show - w programie "Dance Dance Dance" była jurorką. Oprócz tego była mistrzyni UFC prowadziła drugą edycję programu "MMAster", zagrała  w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2" czy dubbingowała postać w grze komputerowej "Need for Speed Payback". W "Tańcu z Gwiazdami" ze względu na świetne przygotowanie do wysiłku ciało i ogólną sprawność fizyczną Joanna Jędrzejczyk wydaje się być jedną z faworytek do zwycięstwa. Zdjęcia zawodniczki MMA w bardzo skąpych strojach zachwycają internatów, szczególnie panów. Pod fotografiami Jędrzejczyk na Instagramie znaleźć można mnóstwo komentarzy komplementujących wygląd fighterki.  

Wyglądasz hot; Fiu, fiu, jaka figura; Magiczne nogi

- to niektóre z nich. 

Galeria: Joanna Jędrzejczyk i jej imponujące ciało

Joanna Jędrzejczyk w okularach przeciwsłonecznych. Na miniaturze w saunie. O jej debiucie w show przeczytasz na SE.
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Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna przyćmiły młodych przed startem "Tańca z Gwiazdami"

W programie "Taniec z Gwiazdami" Jedną z najsilniejszych konkurentek dla Joanny Jędrzejczyk będzie zapewne Mandaryna, która w przeszłości tańcem zajmowała się zawodowo. Co ciekawe, obie panie na imprezie integracyjnej przed startem show Polsatu swoimi kreacjami i charyzmą przyćmiły młodsze gwiazdy. Podejrzewamy, że podczas rywalizacji o Kryształową Kulę, czyli nagrodę za zwycięstwo, w "TzG", będzie podobnie. Poniżej przedstawiamy pełną listę uczestniczek i uczestników najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród nich dominują aktorki i aktorzy, ale jest też np. kucharz. 

Tylko u nas: Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami"! Gwiazda sztuk walki wytańczy sobie Kryształową Kulę?

"Taniec z Gwiazdami" jesień 2026. Pełna lista uczestników

  • Helena Englert – aktorka i piosenkarka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska – piosenkarka, tancerka hip-hopowa
  • Karolina "Kaeyra" Baran – piosenkarka
  • Izabela Kuna – aktorka
  • Joanna Jędrzejczyk - zawodniczka MMA
  • Krzysztof Kwiatkowski – aktor
  • Dominik Rupiński – influencer
  • Piotr "Guma" Gumulec – artysta kabaretowy
  • Monika Borzym – wokalistka
  • Matteo Brunetti – kucharz
  • Jasper Sołtysiewicz – aktor
  • Dominik Smaruj – aktor
Joanna Jędrzejczyk: Oferta z freaków? Zdecydowanie nie!
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JOANNA JĘDRZEJCZYK
TANIEC Z GWIAZDAMI