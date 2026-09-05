Miss Igrzysk Jutta Leerdam wskoczyła w bikini na Sycylii! Wszyscy gapili się na ciało holenderskiej łyżwiarki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-05 10:37

Jutta Leerdam znów zachwyciła kibiców zdjęciami z gorącego urlopu. Okrzyknięta Miss Igrzysk holenderska łyżwiarka tym razem wypoczywa na Sycylii razem ze swoim słynnym narzeczonym Jakem Paulem, bokserem-celebrytą. Zobaczcie fotki z włoskiej wyspy.

  • Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka szybka, zachwyciła zdjęciami z wakacji na Sycylii.
  • Uznana za najpiękniejszą uczestniczkę Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 panczenistka zdobyła na nich złoto i srebro, bijąc rekord olimpijski.
  • Prywatnie zaręczona z celebrytą Jake'iem Paulem, budzi sensację w mediach społecznościowych.
  • Zobacz jej najnowsze, gorące fotki w bikini!

Jutta Leerdamholenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego, po sukcesach na zimowych igrzyskach (złoto na 1000 m i srebro na 500 m) wypoczywa na kolejnych urlopach, gdzie świeci gorące słońce. Oczywiście w towarzystwie jej narzeczonego Jake'a Paula. Znana z urody i charyzmy blondwłosa panczenistka właśnie podzieliła się z 6,3 mln obserwujących jej konto na Instagramie fanów zdjęciami z wypadu na Sycylię. 

Miss Igrzysk Jutta Leerdam poszła na galę bez stanika! Wszyscy patrzyli na jej dekolt

Gorąca "Królowa Lodu" na wakacyjnych fotkach prezentuje na nich swoje seksowne wysportowane ciało. Na fotografiach 27-latka pozuje w skąpym bikini w basenie. Opalona, uśmiechnięta i w doskonałej formie. Zachwyceni fani pośpieszyli z komplementami. „Miss Igrzysk w pełnej krasie!”, „Jutta, jesteś perfekcją! ” - piszą zachwyceni, zwracając uwagę na jej umięśnione uda i perfekcyjnie wyrzeźbiony brzuch. To efekt tysięcy godzin spędzonych na siłowni i lodowej tafli.

Po latach ciężkiej pracy, kontrowersji wokół związku z Jakiem Paulem i ogromnej presji, Jutta Leerdam cieszy się życiem, spędzając czas w kolejnych słonecznych i egzotycznych miejscach. Jej urlop to mieszanka luksusu, słońca i naturalnego piękna. Fani już pytają: kiedy kolejne zdjęcia? A my czekamy – bo Jutta Leerdam zawsze dostarcza emocji, zarówno na lodzie, jak i poza nim. Poniżej gorące zdjęcia pięknej Jutty.

GALERIA: Jutta Leerdam w bikini i seksowne zdjęcia

Jutta Leerdam
Galeria zdjęć 98
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUTTA LEERDAM