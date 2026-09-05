Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami 19". Piękna trenerka wraca na parkiet Polsatu. Kto z nią zatańczy?

Redakcja se.pl
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2026-09-05 8:22

Izabela Skierska to jedno z najgorętszych nazwisk na tanecznym parkiecie telewizji Polsat. W 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" utytułowana trenerka ponownie poprowadzi do boju znaną postać z polskiego show-biznesu. Sprawdź, z kim tym razem powalczy o Kryształową Kulę i z czego słynie wybitna mistrzyni!

Kim jest mistrzyni, która z gracją rozgrzewa parkiet do czerwoności?

Izabela Skierska to prawdziwa ikona profesjonalnego tańca towarzyskiego. Choć pierwsze kroki na sali stawiała w Polsce, w 2014 roku przeniosła się do Liverpoolu, by tam szlifować swój warsztat pod okiem najwybitniejszych zagranicznych ekspertów. Opłaciło się to z nawiązką – dziś utalentowana tancerka może pochwalić się tytułami mistrzyni świata i mistrzyni Europy, a także triumfami w niezwykle prestiżowych turniejach, takich jak Asian Open, British Open czy US Open. Jako certyfikowana trenerka z najwyższą, międzynarodową klasą „S”, osiągnęła niemal wszystko w sportowej rywalizacji.

Jej wielką pasją, oprócz turniejowych zmagań, jest również dzielenie się nabytą wiedzą. Doświadczenie szkoleniowe zdobywała, ucząc pary na całym świecie – od Wielkiej Brytanii po Chiny i Japonię. W telewizyjnym "Tańcu z Gwiazdami" dała się poznać widowni jako niezwykle charyzmatyczna, wymagająca, ale też ciepła instruktorka. Jej wrodzony perfekcjonizm sprawia, że gwiazdy pod jej trenerskimi skrzydłami w mig chwytają rytm, a widowiskowe choreografie na długo zapadają w pamięć.

Włoski temperament i polska energia. Z kim Izabela Skierska zatańczy w nowej edycji?

W 19. sezonie "Tańca z Gwiazdami" u boku Izabeli Skierskiej na parkiecie zaprezentuje się Matteo Brunetti. To doskonale znany polskim widzom sympatyczny kucharz o włosko-polskich korzeniach, który zasłynął przed laty dzięki dotarciu do ścisłego finału w popularnym kulinarnym formacie "MasterChef". Tym razem ten wesoły smakosz i osobowość telewizyjna musiał na dobre zamienić fartuch na turniejowy frak, a jego oddaną przewodniczką po zupełnie nowym, pełnym wyzwań świecie została właśnie Izabela.

Oboje spędzają obecnie na sali długie godziny, by idealnie połączyć naturalny, południowy żywioł uczestnika z perfekcyjną, bezkompromisową techniką jego nowej trenerki. Fani programu już zacierają ręce, gorąco kibicując tej dwójce w komentarzach i upatrując w nich mocnych kandydatów do ścisłego finału. Czy szczera miłość do doskonałego włoskiego jedzenia i zmysłowego tańca okaże się niezawodnym przepisem na ostateczne sięgnięcie po Kryształową Kulę?

Izabela Skierska
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Wybuchowe duety i plotki o romansach. Kogo tancerka trenowała do tej pory?

Nadchodząca jesienna edycja to już szósty z rzędu występ pracowitej Izabeli na polsatowskim parkiecie. W poprzednich sezonach gwiazda udowodniła, że potrafi sobie poradzić z najróżniejszymi wyzwaniami fizycznymi. To ona uczyła kroków m.in. najwyższego uczestnika w całej historii formatu, koszykarza Cezarego Trybańskiego. Trenowała również popularnego aktora Tomasza Karolaka. Ich wybuchowa relacja z sali prób przeszła do historii programu – tancerka wyznała, że podczas jednego z trudnych treningów zdarzyło jej się poważnie nakrzyczeć na artystę, co Karolak skwitował po chwili wyłącznie serdecznym śmiechem.

Największą medialną burzę wywołał jednak udział pięknej mistrzyni w 18. sezonie show, w którym stworzyła elektryzującą parę z aktorem znanym ze "Ślepnąc od świateł", Kamilem Nożyńskim. Uważni widzowie natychmiast wyczuli wyjątkową ekranową chemię, a internetowe portale zaczęły węszyć gorący romans. Oboje postanowili z klasą uciąć mnożące się insynuacje – wyjaśnili publicznie, że łączy ich obustronne zaufanie i ogromny szacunek. Izabela podsumowała te doniesienia, stanowczo zaznaczając, że w programie połączyła ich po prostu unikalna, wyjątkowa więź, ale pragnie oddzielać sprawy zawodowe od tanecznych spekulacji.

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Tegoroczna walka o zaszczytne pierwsze miejsce i kultową Kryształową Kulę zapowiada się wręcz znakomicie. Plejada znanych gwiazd ze świata telewizji, sportu czy internetu już wylewała siódme poty pod okiem zawodowców, by zachwycić swoim talentem rygorystyczne jury z Iwoną Pavlović na czele. Nowy, pełen tanecznych niespodzianek sezon programu oficjalnie startuje 6 września.

Jeśli chcecie co tydzień śledzić widowiskowe postępy Matteo Brunettiego oraz przekonać się, jak mistrzyni Izabela Skierska rozwija jego taneczny potencjał w ognistych latynoamerykańskich rytmach, po prostu musicie zarezerwować sobie niedzielne wieczory.

"Taniec z Gwiazdami 19" emitowany jest na kanale Polsat, w każdą niedzielę o 19:55.

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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI