Mandaryna nie zatańczy z Wiśniewskim w "TzG"! Wiemy, kogo weźmie do odcinka rodzinnego

Mandaryna drży przed "Tańcem z Gwiazdami"! "Wszystko tam jest inne"

Mandaryna od lat związana jest z tańcem, jednak sama przyznaje, że przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" szybko zweryfikowały jej dotychczasowe umiejętności. Wokalistka przez lata zajmowała się hip-hopem, a taniec towarzyski wymaga od niej zupełnie innego podejścia do ruchu.

Mandaryna nie zatańczy z Wiśniewskim! Zdradziła, kto pojawi się z nią na parkiecie

Rzeczywiście od wielu lat zajmuję się hip-hopem. "Taniec z Gwiazdami" - znaczy to, czego muszę się uczyć do tego programu, no zweryfikowało to, gdzie jestem - mówi nam Mandaryna.

Okazuje się, że na parkiecie nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Marta musi przestawić się na zupełnie inną technikę. Każdy szczegół ma znaczenie, a nad jej przygotowaniami czuwa partner taneczny, Krystian Rzymkiewicz.

Tak naprawdę muszę również gryźć parkiet. Jest to dla mnie naprawdę spore wyzwanie, bo wszystko tam jest inaczej. Wszystko, z czym kojarzył mi się mój taniec i moja wolność i mój freestyle i to, jaka jestem w tańcu towarzyskim, jest dokładnie odwrotnie. Muszą być proste nogi, każdy palec ma swoje znaczenie, muszą być bardzo proste plecy, więc stoję prosto, bo mnie po prostu Krystian udusi za to. Wszystko tam jest inne - wyjawiła nam Mandaryna.

Zobacz też: Polsat potwierdza: Julia Wieniawa nową jurorką "Tańca z Gwiazdami". Jest oficjalny spot

Udział w programie jest dla Mandaryny ogromnym wyzwaniem, ale również wielką przyjemnością. Wokalistka nie ukrywa, że spędza na sali treningowej długie godziny.

Natomiast, to jest dla mnie wielka przyjemność i nagroda. No dużo pracy, nie powiem, bo naprawdę sporo godzin spędzamy na sali, ale jest fajnie - wyjawiła nam w rozmowie.

Mandaryna propozycje udziału w programie otrzymywała już wcześniej. Jak przyznała, pierwsza pojawiła się nawet 20 lat temu. Tym razem jednak poczuła, że nadszedł właściwy moment.

Tak, również 20 lat temu, ale no nie wiem, po prostu ten moment, ta energia, ta otwarta moja głowa i wiele ludzi, którzy jakoś mocno mnie do tego namawiali, również fani mówili: "Tak, to jest ten moment, teraz, teraz!", więc mówię dobra, teraz - wyjawiła nam.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów będzie z pewnością odcinek rodzinny. Fani mogą liczyć na obecność bliskich Mandaryny, jednak nie ma mowy o tym, żeby na parkiecie zatańczyła z Michałem Wiśniewskim! Wokalistka w rozmowie z nami zdradziła, że najbardziej chciałaby zobaczyć u swojego boku ich syna.

Bardzo, bardzo bym chciała, żeby był Xavier. Ale mam nadzieję, że na widowni pojawi się Michał, Fabka, moja mama. Nie wiem, kogo tylko będę mogła zaprosić i zechce przyjąć to zaproszenie - mówi nam Mandaryna.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie sporo mówi się również o relacji Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. Byli małżonkowie ponownie połączyli siły zawodowo, a ich wspólny projekt wzbudził ogromne zainteresowanie fanów i mediów. Mandaryna nie ukrywa, że skala zainteresowania ich powrotem ją zaskoczyła. Oboje spodziewali się reakcji, ale najwyraźniej nie przewidzieli, jak duży szum wywoła ich ponowne pojawienie się razem!

Jest to taki nasz komentarz [przyp.red. piosenka] do tego, co się dzieje, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy ze wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. [...] Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda - powiedziała nam Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Mandaryna i Michał Wiśniewski ogłaszają wspólny utwór! Piosenka "Będzie było" przed premierą wywołała lawinę komentarzy

Zobacz naszą galerię: Mandaryna z Wiśniewskim wyskakują z lodówki. Szok, co nam wyznała!

37

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa