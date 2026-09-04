Kultowe przeboje na start "Tańca z Gwiazdami". Znamy szczegóły pierwszego odcinka

Już w najbliższy niedzielny wieczór na telewizyjnym parkiecie zaprezentuje się dwanaście nowo sformowanych duetów. Przez minione tygodnie wszystkie gwiazdy wylewały siódme poty na salach treningowych, aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego debiutu przed jurorami oraz publicznością. Fani zastanawiali się, jaka muzyka będzie im towarzyszyć, ale to sama produkcja "Tańca z Gwiazdami" w końcu potwierdziła, że wszyscy uczestnicy muszą zmierzyć się z jednym, wspólnym tematem przewodnim.

Zaczynamy "Taniec z Gwiazdami". Czego się spodziewać na start?

Telewizja Polsat zaplanowała premierę 19. sezonu popularnego programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na 6 września 2026 roku. Na żywo zobaczymy występy wszystkich dwunastu par, co z pewnością zagwarantuje ogromne emocje przed telewizorami. Widzowie często spekulują, że wzorem minionych odsłon programu nikt nie pożegna się z formatem już w pierwszym odcinku, jednak twórcy nie wydali w tej sprawie oficjalnego potwierdzenia i wszystkiego należy się spodziewać. Jednocześnie fani żyją dyskusjami dotyczącymi kulisów show, do których odniósł się niedawno Krzysztof Ibisz, stanowczo dementując w rozmowie z "SE" spekulacje o rzekomym ustawianiu wyników.

Południowy motyw na parkiecie! Znamy pełną listę piosenek na pierwszy odcinek

Za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych ekipa odpowiedzialna za realizację programu ogłosiła, że zmagania rozpoczną się od wieczoru tematycznego. Celebryci zatańczą wyłącznie do utworów związanych z Włochami. Na parkiecie usłyszymy wielkie hity z ostatnich dziesięcioleci, które zdobyły popularność na całym globie. Wiadomo już, że jeden z duetów zaprezentuje się do instrumentalnego motywu z kultowego "Ojca chrzestnego", podczas gdy inny zatańczy do piosenki "Espresso macchiato" wykonywanej przez estońskiego rapera Tommy'ego Casha. Zapowiada się prawdziwy rollercoaster – od wzruszeń po potężną dawkę energii.

W trakcie muzycznego otwarcia sezonu usłyszymy dokładnie dwanaście zróżnicowanych propozycji, z którymi zmierzą się gwiazdy:

Al Bano i Romina Power - "Felicita"

Dean Martin - "Mambo italiano"

Domenico Modugno - "Volare"

Louis Prima - "Buona sera seniorita"

Nino Rota - "Ojciec chrzestny" - "Love theme"

The Kolors - "Italodisco"

Tommy Cash - "Espresso macchiato"

Tony Renis - "Quando, quando, quando"

Toto Cutugno - "L'italiano"

Umberto Tozzi - "Ti amo"

Yolanda Be Cool & DCUP - "We no speak americano"

Zucchero - "Baila morena"

Wciąż pozostaje tajemnicą, które pary zatańczą do poszczególnych piosenek i kto po pierwszym starciu zyska największe uznanie w oczach wymagających jurorów. Odpowiedź na to pytanie poznamy już podczas niedzielnej emisji na żywo.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - lista uczestników. Kto sięgnie po Kryształową Kulę?

W niedzielę do rywalizacji o zdobycie Kryształowej Kuli przystąpią następujące, pełne zapału duety:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz