Córka Olgi Borys i brat Rozbickiego w popularnym show. Urodę mają w genach!

Druga połowa roku przyniosła premierę 15. już odsłony popularnego programu o adeptach modelingu, która wystartowała na początku września. Producenci przygotowali dla odbiorców spore przetasowania w obsadzie "Top Model". Rolę prowadzącej objęła Klaudia El Dursi, natomiast wsparciem dla kandydatów zajął się Miłosz Kulesza, zastępując Michała Piróga. Grono jurorów zasiliła dodatkowo Ewelina Gralak. Największe emocje wzbudziły jednak nie zmiany personalne, ale pojawienie się na przesłuchaniach uczestników o znanych korzeniach.

Tymoteusz Rozbicki szuka szansy w "Top Model". Castingi aktorskie mu nie idą

Uderzające podobieństwo fizyczne od razu zdradziło pokrewieństwo jednego z kandydatów z popularnym artystą. Przed obiektywami stanął 24-letni Tymoteusz Rozbicki, który jest o około dziesięć lat młodszy od swojego brata, aktora Nikodema Rozbickiego. Mężczyzna sam posiada wykształcenie aktorskie i wiązał swoją przyszłość z branżą filmową. Brak zadowalających propozycji zawodowych oraz nieudane przesłuchania filmowe skłoniły go jednak do poszukiwania nowej ścieżki w świecie wielkiej mody. O swoich motywacjach opowiedział szczerze przed kamerami "Top Model".

- Ludzie się na mnie nie decydują. Marzę, żeby być modelem. Chciałbym zobaczyć, z czym to się dokładnie je. Czy mam jakieś pojęcie na temat modelingu? Mam znikome - wyznał.

Córka Olgi Borys jak Vanessa Paradis. Mira Majchrzak wkracza do świata mody

Chwilę po występie Rozbickiego na wybiegu zaprezentowała się kolejna kandydatka z artystycznego klanu. 19-letnia Mira Majchrzak też stawia na samodzielność i tak jak Tymoteusz, nie wywodziła się na temat swojej rodziny. Dziewczyna jest córką aktorskiego duetu, czyli Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka. Jej wyjątkowa uroda natychmiast przyciągnęła uwagę oceniających, a jurorzy dostrzegli w niej podobieństwo do znanej francuskiej gwiazdy Vanessy Paradis.

Obecność bliskich popularnych gwiazd ekranu wywołała spore poruszenie wśród fanów "Top Model!" Zdjęcia można obejrzeć w galerii poniżej.

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Nowa edycja "Top Model". Kto zdobędzie główną nagrodę?

Walka o zwycięstwo w piętnastej odsłonie widowiska dopiero nabiera tempa. Przebieg telewizyjnych zmagań można śledzić w każdą środę o godzinie 21:30 na antenie stacji TVN. Miejsce w głównej części programu zagwarantował sobie już Szymon Korthals, który zyskał największe uznanie w głosowaniu internautów. Wiosenne eliminacje odbywały się pod czujnym okiem stałego składu sędziowskiego oraz nowych twarzy formatu, czyli Klaudii El Dursi i Miłosza Kuleszy. Przypomnijmy, że w finale poprzedniego sezonu tytuł najlepszego modela w poprzednim sezonie powędrował do Michała Kota.

Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie