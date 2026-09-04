Rosyjski dron uderzył w centrum Kijowa. Trafił w budynek niedaleko ambasady Polski!

Rosyjski dron uderzył w centrum Kijowa

„Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w centrum Kijowa, trafiając bezpośrednio w gabinet p.o. szefa tej służby Ołeksandra Pokłada, którego w chwili ataku nie było na miejscu” - poinformował w piątek (4 września) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Rozmawiałem z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandrem Pokładem. Niestety, rosyjski dron uderzył w główny budynek SBU przy ulicy Wołodymyrskiej w Kijowie, naprzeciwko soboru Mądrości Bożej. Wszystkie służby ratunkowe są na miejscu. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc” - przekazał szef państwa w serwisach społecznościowych.

Jak dodał, dron został skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU w tym budynku. Zełenski zapowiedział również, że Ukraina nie pozostanie Rosji dłużna za ten atak.

„Poleciłem Pokładowi, aby – gdy wszystko zostanie przygotowane – odpowiedział Rosjanom na ten atak w sposób adekwatny, dotkliwy i, jeśli będzie to możliwe, symetryczny. Nasi wojskowi wesprą tę odpowiedź” - uprzedził prezydent Ukrainy.

Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że w wyniku uderzenia drona w centralnej dzielnicy miasta, Szewczenkowskiej, rannych zostało dziewięć osób. Sześć z nich jest hospitalizowanych.

Atak nieopodal ambasady Polski!

Warto zaznaczyć, że budynek SBU, w który trafił roysjki dron, znajduje się zaledwie kilkaset metrów od ambasady RP w Kijowie! Placówka zapewniła PAP, że jej budynek w wyniku ataku nie ucierpiał, a polscy dyplomaci są bezpieczni.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy potępił atak

Atak potępił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

„Rosyjski atak na główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy stanowi poważną eskalację, która wymaga zdecydowanej odpowiedzi. Moskwa przeprowadziła ten atak właśnie w czasie wznowienia wysiłków pokojowych, pokazując w ten sposób, że w rzeczywistości odrzuca dyplomację” - powiedział szef dyplomacji, cytowany w komunikacie swego resortu.

Sybiha podkreślił, że rosyjskie uderzenie sprawiło, że zagrożony był również znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekt światowego dziedzictwa UNESCO - sobór Mądrości Bożej.

„Wzywamy partnerów międzynarodowych do stanowczego potępienia tych działań i zwiększenia presji na reżim Putina. Apelujemy również do UNESCO o zdecydowaną reakcję i intensyfikację działań na rzecz ochrony zagrożonego dziedzictwa kulturowego Ukrainy” - oświadczył Sybiha.

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