Urodziła dziecko, chwilę później je zadźgała. "15 ciosów nożem". Ciałko położyli na pralce

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-03 12:12

Kilka dni temu pisaliśmy o martwym noworodku, znalezionym w jednym z domów w dzielnicy Wincobank w Sheffield (Wielka Brytania). Dziewczynka miała zaledwie parę minut, a media informowały, że początkowo do sprawy zatrzymano siedem osób i że wszyscy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Teraz wiadomo już, że jedną z oskarżonych jest matka dziewczynki, 20-letnia Słowaczka, Andrea Skopova. Maleństwo miało 33 rany od 15 pchnięć noża.

  • Wstrząsające odkrycie w Holywell Heights: martwy noworodek znaleziony w domu, a siedem osób oskarżono o morderstwo.
  • Dziewczynka, "dziecko S.", zmarła od 33 ran zadanych 15 pchnięciami noża; wśród oskarżonych jest 20-letnia matka i jej rodzina.
  • Policja odkryła noworodka w łazience, gdzie zacierano ślady krwi, po tym jak matka udała się do szpitala bez dziecka.
  • Dowiedz się, jak doszło do tej niewyobrażalnej zbrodni i co ujawniło śledztwo.

Funkcjonariusze i ratownicy, którzy w niedzielny (30 sierpnia) poranek przyjechali do domu przy Holywell Heights, po przeszukaniu posesji znaleźli noworodka, który nie dawał oznak życia. "Pomimo wszelkich starań ratowników medycznych, dziecko zmarło" - podaje serwis Manchester Evening News. Zmarłym dzieckiem okazała się dziewczynka, urodzona kilka chwil wcześniej, a do sprawy zatrzymano aż siedem osób. Wszystkie usłyszały zarzut morderstwa i trafiły do aresztu. 

Matka zamordowała narodzone chwilę wcześniej dziecko. "15 pchnięć nożem"

Teraz wiadomo już więcej i są to wiadomości porażające! Maleństwo, nazywane przez śledczych i media dzieckiem S., miało 33 rany od 15 pchnięć noża. W środę, 2 września, matka dziecka, 20-letnia Andrea Skopova, stanęła przed sądem pod zarzutem morderstwa. Razem z nią na ławie oskarżonych zasiedli jej 19-letni chłopak Peter Horvath Jr. i jego rodzice, Nina Horvathova (37 l.) i Peter Horvath Sr. (38 l.). Wśród osób, którym postawiono zarzuty jest też 15-letnia dziewczyna, której tożsamości nie ujawniono. Wszyscy są obywatelami Słowacji. Ojciec dziecka nie jest znany. Do sprawy zatrzymano także dwie inne osoby, ale te pozostają na wolności - wyszły za kaucją. 

Zabili, po czym umyli łazienkę z krwi

Prokurator Luke Hopkinson powiedział, że Skopova urodziła dziecko w 37. tygodniu ciąży i wkrótce potem zgłosiła się do szpitala. "Personel szpitala był zaniepokojony tym, że dziecka nie ma razem z matką i powiadomił policję krótko po 5 rano" - podaje "Daily Mail". Policja udała się pod wskazany adres. Funkcjonariusze znaleźli niemowlę owinięte w ręcznik i schowane w niebieskiej torbie. Leżało na pralce w łazience. Widać było ślady sprzątania krwi z posadzki i zlewu. 

Zabiła córki a potem spaliła ich ciała?
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