"Taniec z Gwiazdami" jest ustawiony?! Krzysztof Ibisz odpowiada na pogłoski

Mimo upływu lat polska publiczność wciąż kocha "Taniec z Gwiazdami". Nadawana od 2005 roku polska wersja tego hitowego formatu cieszy się do dziś wielkim zainteresowaniem, ale i nie umyka kontrowersjom. Te pojawiają się szczególnie wtedy, gdy wyniki zaskakują absolutnie wszystkich. Co o zarzutach fałszowania werdyktów sądzi Krzysztof Ibisz? "No gdzie?!" - zareagował, tłumacząc, że chodzi o honor.

Krzysztof Ibisz prowadzi "Taniec z Gwiazdami". Sam bywa zaskoczony wynikami

Na planie programu "halo, tu polsat" jeden z jego gospodarzy porozmawiał z nami o show, który nadchodzi wielkimi krokami. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rusza z 19. sezonem już w najbliższą niedzielę, 6 września 2026. Ponownie prowadzący ten program Krzysztof Ibisz w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że wyroki sędziów i widzów są nieprzewidywalne, dlatego sam bywa równie zaskoczony wynikami głosowania jak telewidzowie.

- To jest w ogóle jakieś takie nie do zgadnięcia, co się w tym programie dzieje. Czasami jest tak, że nagle dostaję wynik i mówię, że to niemożliwe, naprawdę. [...] Jury i widzowie - średnia. I nagle wszyscy zaskoczeni, że ktoś, o kim byli pewni, że wejdzie do finału, nagle odpada. Nie do przewidzenia są wyroki widzów - powiedział nam wiecznie młody showman.

Zobacz też: Tego nie pokazują w telewizji! Mandaryna zdradziła prawdę o treningach

Prezenter wprost o zarzutach ustawek. "Jesteśmy za poważni"

Zapytany przez Julitę Buczek z "Super Expressu" o komentarze sugerujące nieuczciwość, Ibisz szybko skwitował, że każdy program telewizyjny się z nimi mierzy. Jeszcze raz podkreślił, że "Taniec z Gwiazdami" jest pełen niespodzianek, jeśli chodzi o jego wyniki. Wyjaśnił wręcz, że od uczciwości zależy renoma nie tylko programu, ale i całej stacji zapewniającej widzom rozrywkę oraz możliwość zagłosowania na faworytów.

- Zawsze manipulacje, oszukane, ale to nie tylko o naszym... Po każdym programie są ludzie, którzy tak piszą. Nie, po prostu takie są wyniki, tak Państwo głosują, tak jurorzy i taka jest średnia według regulaminu tego programu... czasami ta średnia przynosi niespodzianki - powiedział nam Krzysztof Ibisz.

- Przecież to jest nasz honor, stacji, programu. No gdzie tam? [...] Jesteśmy za poważni na to wszystko. My szanujemy naszych widzów, ich wybory są dla nas święte - dodał stanowczo.

Zobacz też: Michał Bartkiewicz w Tańcu z Gwiazdami 19. Zdobywca Kryształowej Kuli ma u boku partnerkę, z którą może sięgnąć po finał

20

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto w najbliższej edycji?

12 par bierze udział w jesiennej edycji programu. Oto one:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Nowy sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się na antenie Polsatu już 6 września 2026 roku.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz