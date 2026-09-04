"Taniec z Gwiazdami" jest ustawiony?! Krzysztof Ibisz odpowiada na pogłoski

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-04 17:36

Wkrótce rusza kolejny sezon programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Widzów czekają nowe emocje i niewątpliwie zaskakujące wyniki. Nic więc dziwnego, że często rozczarowani fani wyeliminowanych uczestników zarzucają stacji "ustawkę". Co na to prowadzący show? Krzysztof Ibisz (61 l.) zabrał głos w sprawie wyników "TzG"!

Mimo upływu lat polska publiczność wciąż kocha "Taniec z Gwiazdami". Nadawana od 2005 roku polska wersja tego hitowego formatu cieszy się do dziś wielkim zainteresowaniem, ale i nie umyka kontrowersjom. Te pojawiają się szczególnie wtedy, gdy wyniki zaskakują absolutnie wszystkich. Co o zarzutach fałszowania werdyktów sądzi Krzysztof Ibisz? "No gdzie?!" - zareagował, tłumacząc, że chodzi o honor.

Krzysztof Ibisz prowadzi "Taniec z Gwiazdami". Sam bywa zaskoczony wynikami

Na planie programu "halo, tu polsat" jeden z jego gospodarzy porozmawiał z nami o show, który nadchodzi wielkimi krokami. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rusza z 19. sezonem już w najbliższą niedzielę, 6 września 2026. Ponownie prowadzący ten program Krzysztof Ibisz w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że wyroki sędziów i widzów są nieprzewidywalne, dlatego sam bywa równie zaskoczony wynikami głosowania jak telewidzowie.

- To jest w ogóle jakieś takie nie do zgadnięcia, co się w tym programie dzieje. Czasami jest tak, że nagle dostaję wynik i mówię, że to niemożliwe, naprawdę. [...] Jury i widzowie - średnia. I nagle wszyscy zaskoczeni, że ktoś, o kim byli pewni, że wejdzie do finału, nagle odpada. Nie do przewidzenia są wyroki widzów - powiedział nam wiecznie młody showman.

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Prezenter wprost o zarzutach ustawek. "Jesteśmy za poważni"

Zapytany przez Julitę Buczek z "Super Expressu" o komentarze sugerujące nieuczciwość, Ibisz szybko skwitował, że każdy program telewizyjny się z nimi mierzy. Jeszcze raz podkreślił, że "Taniec z Gwiazdami" jest pełen niespodzianek, jeśli chodzi o jego wyniki. Wyjaśnił wręcz, że od uczciwości zależy renoma nie tylko programu, ale i całej stacji zapewniającej widzom rozrywkę oraz możliwość zagłosowania na faworytów.

- Zawsze manipulacje, oszukane, ale to nie tylko o naszym... Po każdym programie są ludzie, którzy tak piszą. Nie, po prostu takie są wyniki, tak Państwo głosują, tak jurorzy i taka jest średnia według regulaminu tego programu... czasami ta średnia przynosi niespodzianki - powiedział nam Krzysztof Ibisz.

- Przecież to jest nasz honor, stacji, programu. No gdzie tam? [...] Jesteśmy za poważni na to wszystko. My szanujemy naszych widzów, ich wybory są dla nas święte - dodał stanowczo.

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Uśmiechnięty Krzysztof Ibisz w czarnym smokingu na tle logo programu Taniec z Gwiazdami. O kulisach show czytaj na SE.
Galeria zdjęć 20

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto w najbliższej edycji?

12 par bierze udział w jesiennej edycji programu. Oto one:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Nowy sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się na antenie Polsatu już 6 września 2026 roku.

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Krzysztof Ibisz
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS
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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI