Reprezentantka USA na Miss World 2026 straciła wszystkie włosy. To jej niezwykła historia

Mary Sickler zmaga się z łysieniem. Poznaj historię Miss USA

Historia Mary Sickler budzi ogromne emocje. Pod koniec 2024 roku kobieta zaczęła nieoczekiwanie tracić owłosienie. Na początku zauważyła tylko niewielkie ognisko pozbawione włosów, jednak choroba postępowała bardzo szybko i wkrótce straciła włosy na całym ciele, w tym także rzęsy i brwi. Lekarze rozpoznali u niej rzadką postać choroby – łysienie plackowate uogólnione. Przez jakiś czas amerykańska modelka nosiła perukę, ponieważ bardzo obawiała się reakcji otoczenia na swój wygląd. Ostatecznie jednak podjęła decyzję o akceptacji nowej siebie i postanowiła nie ukrywać prawdy. Podczas finałowej gali Miss USA w 2025 roku zrezygnowała z peruki, zastępując ją oryginalnym nakryciem głowy. Obecnie na zgrupowaniu przed wyborami Miss World 2026 zakłada różnego rodzaju peruki oraz intrygujące nakrycia głowy. Wiele osób ze środowiska uważa, że ma ona ogromne szanse na zdobycie najważniejszego tytułu.

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Jak Mary Sickler trafiła do finału Miss World 2026?

Pochodząca z Teksasu Mary Sickler ma za sobą bogate doświadczenie w świecie modelingu i konkursów piękności. W 2025 roku, jako 22-latka reprezentująca Las Vegas, wywalczyła tytuł Miss Nevada USA. Jej droga do tego sukcesu obejmowała wiele startów, między innymi zdobycie tytułu pierwszej wicemiss Miss Texas USA w 2025 i 2023 roku, a także drugiej wicemiss w 2024 roku. Wzięła również udział w wyborach Miss Nebraska USA w 2022 roku. Podczas ogólnokrajowego konkursu Miss USA w 2025 roku zajęła czwartą pozycję. Obecnie Mary jest studentką Rice University, a jej marzeniem jest zdobycie dyplomu i rozpoczęcie studiów prawniczych. Tytuł Miss World America otworzył jej drogę do reprezentowania Stanów Zjednoczonych w konkursie Miss World 2026.

Gdzie i kiedy odbędzie się finał Miss World 2026?

Znamy już szczegóły dotyczące lokalizacji tegorocznych wyborów Miss Świata. Konkurs powraca do Azji, a rolę gospodarza tego prestiżowego wydarzenia przejmie Wietnam. Uroczysta gala finałowa zaplanowana jest w nadmorskim mieście Nha Trang. Zwyciężczynię konkursu Miss World 2026 poznamy w sobotę, 5 września.

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