Warto pójść do kina. Ten film jest przepiękny, a kupując bilet wesprzecie ważną akcję!

Fabuła produkcji "500 mil". Bracia ruszają w samotną podróż

Nastoletni Finn, w którego wciela się Roman Griffin Davis (znany z "Jojo Rabbit"), oraz jego młodszy brat Charlie (grany przez Dextera Sola Ansella z "Rycerza Siedmiu Królestw") decydują się na ucieczkę z domu. Chłopcy podejmują ten krok, aby uniknąć rozdzielenia po oficjalnym rozstaniu swoich rodziców. Ich punktem docelowym jest dzikie, zachodnie wybrzeże Irlandii oraz posiadłość dziadka Johna. W tę postać wciela się Bill Nighy, aktor znany z takich hitów jak "To właśnie miłość" oraz "Piraci z Karaibów". Dom krewnego stanowi dla głównych bohaterów ostatnie bezpieczne miejsce w ich mocno niestabilnej rzeczywistości.

Droga do celu liczy dokładnie 500 mil i obfituje w liczne wyzwania, zmuszając rodzeństwo do stałego wykorzystywania własnego sprytu. Bracia w trakcie wędrówki muszą liczyć na bezinteresowną pomoc i życzliwość napotkanych osób. Kluczową rolę w ich podróży odgrywa niezależna artystka uliczna Kait, którą na ekranie portretuje Maisie Williams z "Gry o tron". Twórcy podkreślają, że zrealizowany projekt wykracza daleko poza ramy klasycznego kina drogi, serwując widzom refleksyjną i szczerą historię o relacjach rodzinnych, potrzebie bliskości oraz nadziei. Finałowe sceny nadają całości zupełnie nowy kontekst, skłaniając odbiorcę do ponownego przeanalizowania początku tej opowieści.

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Charytatywna inicjatywa dystrybutora Best Film i Fundacji Słonie na Balkonie

Przedstawiciele firmy Best Film nawiązali bezpośrednią współpracę z Fundacją Słonie na Balkonie, uruchamiając specjalną akcję wsparcia. Osoby, które 6 września zdecydują się pójść do kina na seans "500 mil", dołączą do inicjatywy zatytułowanej "Twój bilet to 500 mil nadziei". Przedsiębiorstwo oficjalnie zadeklarowało, że całkowity dochód ze sprzedaży biletów z tego konkretnego dnia trafi na konto fundacji, pomagając w ten sposób najbardziej potrzebującym dzieciom. Szczegółowe informacje na temat tego dobroczynnego przedsięwzięcia udostępniono na stronie internetowej dystrybutora.

Przy okazji warto również zwrócić uwagę na inne niezwykle obiecujące propozycje z rodzimego rynku filmowego. Zalicza się do nich między innymi nowa polska produkcja z udziałem Agaty Kuleszy, która opowiada o dystopijnej rzeczywistości i wszechobecnym kulcie młodości.

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