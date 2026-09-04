Zygmunt Chajzer zdradza przepis na udany związek. Z żoną jest od ponad 40 lat!

Nie każdy może poszczycić się małżeństwem, które przetrwało kilka dekad, jednak ponad 40-letnim stażem cieszą się już Chajzerowie. Ceniony dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer poznał swoją żonę, gdy ta uczestniczyła w finale konkursu "Miss Lata z Radiem" w 1983 roku. Ich dzieci od dawna są dorosłe, więc małżonkowie mają wiele czasu dla siebie nawzajem. Tak dbają o związek!

Zygmunt Chajzer o rozwoju związku. Ważne są pasje

Dziennikarz, którego znamy chociażby z prowadzenia legendarnego programu "Idź na całość", ożenił się ze swoją wybranką w czerwcu 1984 roku. Po ponad czterech dekadach para dalej jest zgrana, co nie jest wcale proste. W rozmowie z Paulą Dąbrowską z serwisu VOX FM, Zygmunt Chajzer przyznał, że praca nad relacjami w rodzinie bywa mozolna. Podkreślił jednak, jak ważne w związku są wspólne pasje, na które czas przychodzi po tym, jak dzieci dorośleją.

- Każdy związek przechodzi różne etapy. Na początku jest zakochanie, zauroczenie, fascynacja, potem wspólne pasje i poznawanie świata. Później wychowywanie dzieci i mozolna praca nad tym, żeby w rodzinie wszystko dobrze funkcjonowało. A kiedy dzieci się usamodzielniają i wyfruwają z domu, pojawia się więcej czasu na własne pasje - objaśnił prezenter.

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"Przeciwieństwa się przyciągają". Taki jest sekret sukcesu?

Zygmunt Chajzer nie ukrywa, że wraz z żoną nie ma wyłącznie wspólnych pasji, ale też zupełnie odmienne. Ważna jest duża dawka zrozumienia dla drugiej strony.

- Tak jest w naszym przypadku: Dorota lubi spacery, spokój i ciszę, nie przepada za przebywaniem w dużym towarzystwie, zwłaszcza obcych ludzi. Ja wręcz przeciwnie - lubię sport, kibicowanie, jeżdżę na mecze siatkówki. Trzeba być po prostu wyrozumiałym i tolerancyjnym dla drugiej strony. Ty masz swoje pasje, ja mam swoje, mamy też wspólne i tym się cieszmy - powiedział dziennikarz.

- Nie ma co robić problemów z tego, że się różnimy, bo przeciwieństwa się przyciągają. Jesteśmy na takim etapie, że spokojnie na to patrzymy - ja jadę na mecz, Dorota w tym czasie idzie z psem na spacer i nie robimy z tego żadnego problemu - dodał na koniec.

Weźmiecie sobie te z życia wzięte wskazówki do serca?

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