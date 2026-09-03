Związek Mandaryny i Wiśniewskiego znowu budzi emocje. Piosenkarka zapisuje memy! "Mam całą galerię"

Mandaryna i Michał Wiśniewski po latach znowu razem

Mało która gwiazda polskiego show-biznesu ma tak bogate życie uczuciowe, jak Michał Wiśniewski. W połowie marca muzyk potwierdził rozstanie z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Po poprzednich związkach lider Ich Troje nie potrzebował zbyt wiele czasu, by wejść w kolejny związek. Początkowo nic nie wskazywało na to, by miał upatrzoną nową partnerkę.

Fani ruszyli z giełdą nazwiska, a na liście znalazła się m.in. młodziutka wokalistka Ich Troje. Internautom nie przeszkadzał nawet fakt, że Martyna Majchrzak jest w szczęśliwym związku. Pojawiły się też głosy, że Michał Wiśniewski powinien wrócić do... Marty Wiśniewskiej. Mandaryna i Wiśnia pobrali się w 2002 roku, niecały rok po rozpadzie pierwszego małżeństwa piosenkarza. Doczekali się dwójki dzieci, ale małżeństwo nie przetrwało. Oficjalnie rozwiedli się w 2006 roku.

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Marta Wiśniewska: "Kto by nie chciał powtórzyć swojego życia jeszcze raz z mądrzejszą głową?"

W pierwszych latach po rozstaniu nie mieli ze sobą zbyt dobrych relacji, ale z czasem połączyła ich przyjaźń. W czerwcu okazało się, że internetowy żart stał się faktem - Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski ponownie są razem. Wywołało to entuzjazm w sieci! W najnowszej rozmowie z Plotkiem Mandaryna odniosła się do reakcji internautów.

To jest przemiłe! Mam całą galerię memów, które powstały. Są bardzo urocze. Większość jest naprawdę wspaniała - powiedziała. Myślę, że ludzie bardzo miło wspominają czasy swojego dzieciństwa czy swojej młodości, a my się trochę z tym kojarzymy. I to jest fajne. Kto by nie chciał powtórzyć swojego życia jeszcze raz z mądrzejszą głową? - dodała.

Przed laty Mandaryna i Wiśniewski byli jednym z najbardziej medialnych małżeństw polskiego show-biznesu. Stworzyli nawet reality show "Jestem jaki jestem", które było emitowane na antenie TVN. Pod okiem kamer wzięli drugi, niezwykle ekstrawagancki ślub na Antarktydzie. Wygląda na to, że historia się powtórzy i państwo Wiśniewscy ponownie staną się ulubieńcami Polaków.

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